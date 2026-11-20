La primera recomendación de Pepe Alfaro es ‘El director’, película española inspirada en el libro de David Jiménez sobre su experiencia al frente de un periódico y que se adentra en las relaciones entre información, poder y medios de comunicación. Dirigida por Dani de la Orden y con David Verdaguer, Alberto San Juan y Carmen Machi en el reparto, Alfaro la sitúa entre sus primeras opciones del fin de semana. También dentro del cine español llega ‘Citas, la película’, una comedia romántica ambientada durante el día de Sant Jordi en Barcelona y construida alrededor de cuatro parejas enfrentadas a situaciones como una cita a ciegas, una infidelidad o el poliamor.

Entre los títulos de mayor vocación comercial aparece ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha’, una nueva entrega de la saga dirigida especialmente al público joven. Alfaro destaca también ‘Rose’, drama histórico rodado en blanco y negro que sitúa su acción a comienzos del siglo XVII y que recomienda especialmente por su fotografía, su puesta en escena y el peso narrativo de las imágenes. A esta propuesta se suma ‘Iron Boy’, película francesa de animación centrada en un niño de once años, su familia y una enfermedad, pero planteada desde una mirada de esperanza y pensada tanto para menores como para adultos.

La cartelera se completa con ‘El mal padre’, protagonizada por Eduard Fernández como un escritor que intenta reconstruir la relación con sus tres hijos durante la Navidad después de años de distanciamiento. Alfaro comenta además Scrooge y los fantasmas de Navidad, una nueva adaptación del clásico de Charles Dickens que, a su juicio, no revoluciona las versiones anteriores pero mantiene intacto el componente humano de la transformación de Ebenezer Scrooge.