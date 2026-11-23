El Consorcio de la Ciudad de Cuenca ha sacado a licitación las obras de restauración de la carpintería exterior del antiguo Convento de las Carmelitas Descalzas, actual sede principal de la Fundación Antonio Pérez, con un presupuesto base de 192.000 euros. El expediente contempla una actuación integral sobre las carpinterías exteriores del inmueble, que en su mayoría son originales y presentan un importante deterioro.

Las obras contemplan la sustitución de los actuales acristalamientos de un solo vidrio por vidrios de seguridad y baja emisividad, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad, estanqueidad y eficiencia energética del edificio. Asimismo, se renovarán aquellos herrajes que no garanticen un correcto cierre de las ventanas y se sustituirán las carpinterías de aluminio que no cumplen las condiciones estéticas establecidas por el Plan Especial del Casco Antiguo, buscando una mayor homogeneidad en el conjunto arquitectónico.

La actuación parte de una iniciativa de la Fundación Antonio Pérez y el proyecto ha sido aprobado mediante resolución de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Cuenca. El antiguo convento constituye uno de los inmuebles vinculados al patrimonio histórico de la ciudad y cuenta, entre otros elementos destacados, con la fachada del antiguo templo, en la que se encuentran los escudos de la familia Coello de

Guzmán, fundadores y patronos del convento, y un patio porticado que se abre como mirador hacia la hoz del Huécar.

Las empresas interesadas dispondrán de un plazo de 20 días, a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público, para presentar sus ofertas. El plazo previsto para la ejecución de las obras es de seis meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo. La actuación contará además con un periodo de garantía de al menos 12 meses desde el acta de recepción de las obras.