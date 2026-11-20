Juan Diego Haro, conocido deportivamente como Juandi Haro, se ha proclamado campeón del mundo de duatlón cross en Abu Dabi, imponiéndose tanto en la categoría de 40 a 44 años como en la clasificación general. El deportista, natural de San Clemente y residente en Cuenca, completó una prueba de cerca de 30 kilómetros dividida en 6,5 kilómetros de carrera, 20 kilómetros de bicicleta y un último tramo de tres kilómetros a pie. El triunfo supone el punto más alto de una trayectoria internacional en la que ya había logrado terceros puestos mundial y europeo.

Haro explica que la opción de ganar la general apareció durante el tramo final. Después de mantenerse en el grupo delantero desde la primera carrera y seleccionar la prueba durante el sector ciclista, comenzó el último segmento a pie con unos segundos de desventaja. Al comprobar que podía acercarse a los líderes decidió “ir a por todas”, los alcanzó a falta de aproximadamente un kilómetro y consiguió abrir una pequeña diferencia antes de entrar en meta. El propio deportista reconoce que el resultado superó sus expectativas y que todavía no ha asimilado completamente lo conseguido.

El campeón mundial vincula el éxito a años de entrenamiento y al trabajo desarrollado durante las últimas cinco temporadas junto a su entrenador. En ese periodo ha sumado dos campeonatos de España, un subcampeonato nacional, un bronce europeo, un bronce mundial y ahora el título mundial. Tras trece meses prácticamente ininterrumpidos de preparación, Haro quiere descansar antes de plantearse nuevos objetivos, entre ellos la posibilidad de disputar el próximo Mundial en Canadá, siempre condicionado por el esfuerzo económico que implica competir internacionalmente.