Chuso Restaurante nació hace un año de la iniciativa de los hermanos María y Eloy Gómez, ambos vinculados desde pequeños a una familia dedicada a la hostelería. María aprendió cocina junto a sus padres y ha trabajado siempre en el sector, mientras Eloy acumuló experiencia durante años en hoteles y restaurantes. El nombre del establecimiento también mantiene ese carácter familiar: “Chuso” era el apodo de Jesús, el hermano mayor de ambos, y quisieron utilizarlo como homenaje.

La propuesta gastronómica tiene como base la cocina tradicional, especialmente la conquense y mediterránea, pero con presentaciones y combinaciones renovadas. María Gómez defiende platos reconocibles, donde los sabores principales no queden ocultos entre demasiados ingredientes. Entre los más demandados están las croquetas artesanas —con variedades de trufa, cecina y opciones vegetarianas—, la carrillada con salsa de queso y otras elaboraciones como el hojaldre de rabo de toro con parmentier de boniato. El restaurante tiene también en cuenta opciones vegetarianas y sin gluten.

El proyecto apuesta además por productos de proximidad, con especial presencia de quesos, mieles y vinos de la tierra. Tras su primer año, María Gómez destaca la respuesta tanto de los clientes conquenses como del turismo nacional y extranjero, mientras Eloy se encarga principalmente del servicio de sala. Chuso Restaurante se encuentra en el número 55 de la calle Colón, en el local que ocupó durante años el restaurante Las Bravas.