La Banda de Música de Cuenca celebrará este jueves Santa Cecilia con un concierto a las 20:30 horas en el Teatro Auditorio José Luis Perales. La actuación será gratuita hasta completar aforo y tendrá continuidad el domingo 22, festividad de la patrona de los músicos, con una misa a las 12:30 horas en el convento de las Concepcionistas de Puerta de Valencia. La formación afronta estas citas en un momento complicado después de denunciar que el Ayuntamiento mantiene pendientes siete mensualidades correspondientes al contrato con la asociación, una deuda que sitúa en cerca de 123.000 euros.

El director Jesús Mercado destaca, pese a esta situación, el compromiso de los músicos, que han mantenido los ensayos y la preparación del concierto prácticamente con normalidad. El repertorio estará dedicado a música original para banda de compositores españoles de los siglos XX y XXI e incluirá obras de Manuel Morales, Miguel Asins Arbó, Emilio Cebrián y un bis dedicado a Manuel de Falla coincidiendo con el 150 aniversario de su nacimiento. Mercado asegura que en el último ensayo la asistencia de los músicos fue prácticamente completa.

El presidente de la asociación, Rafael Redondo, afirma que oficialmente todavía no existe una solución al problema económico y que los servicios jurídicos continúan valorando la posibilidad de acudir a los tribunales, aunque reconoce que preferirían evitar esa vía. La formación trabaja además para cambiar el modelo contractual y pasar de una fórmula similar a una subvención a un contrato de prestación de servicios. Tanto Redondo como Mercado advierten de que los retrasos económicos pueden terminar afectando a la continuidad de algunos músicos y piden a los conquenses que llenen el auditorio como muestra de respaldo a una agrupación con alrededor de 130 años de historia.