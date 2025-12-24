VÍDEO: El alcalde de Ciudad Real felicita la Navidad y desea un 2026 lleno de salud, paz y prosperidad

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha trasladado su mensaje de felicitación navideña a todos los ciudadrealeños, destacando la Navidad como un tiempo de luz y de esperanza, de unión y concordia.

En su mensaje, Cañizares ha invitado a la ciudadanía a celebrar estas fechas junto a las personas queridas, recordando también a quienes ya no están y que forman parte de nuestra memoria y felicidad. Ha subrayado, además, la importancia de compartir estas fiestas con quienes más lo necesitan, reforzando valores como la solidaridad, la paz y la convivencia.

“El espíritu navideño nos une, nos invita a recordar y también a mirar al futuro con ilusión”, ha señalado el alcalde, quien ha expresado su deseo de que el año 2026 llegue cargado de salud, paz y prosperidad para todos los vecinos de la ciudad.

El mensaje concluye con un deseo de felicidad para estas fechas: ¡Feliz Navidad y Feliz Año 2026!