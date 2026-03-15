Julia Otero analiza lo que le depara a Trump la noche de los Oscar: "Es posible que el psicópata de la Casa Blanca se lleve improperios"

La madrugada del lunes se celebra en Los Ángeles la gala de los Oscar de Hollywood, la gran noche del cine mundial en la que estarán puestos los ojos de prácticamente todo el mundo. Dos de ellos, serán seguramente los del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que probablemente sea el foco de algunos de los comentarios que puedan hacerse en la gala.

Con su popularidad por los suelos, debido a las guerras en las que está metiendo a Estados Unidos, es posible que "el psicópata de la Casa Blanca", como le llama Julia Otero durante su columna, "se lleve improperios, críticas y afeamientos públicos de su comportamiento".

Aún así, la presentadora de Julia en la onda pide no olvidar las palabras de la actriz Susan Sarandon hace tres semanas en Barcelona, cuando "denunció que la industria del cine en Hollywood vive bajo la censura y que los profesionales no son libres de decir lo que piensan sin ser amenazados o cancelados".

La columna de Julia Otero

A esta hora muchas estrellas de Hollywood ya tienen la mascarilla puesta en la cara, los rulos en el pelo y un par o tres de vestidos o trajes colgados en lugar visible para escoger uno finalmente.

La alfombra roja de los Oscar es la gran pasarela del lujo mundial. Las mejores firmas tanto de vestuario y zapatería como de joyería se rifan los cuerpos de las grandes figuras del cine, convertidos ellos y, sobre todo, convertidas ellas en percheros humanos de glamour y marketing.

Es posible que esta noche el psicópata de la Casa Blanca se lleve improperios, críticas y afeamientos públicos de su comportamiento, pero no olvidamos las palabras de Susan Sarandon hace tres semanas en Barcelona, cuando denunció que la industria del cine en Hollywood vive bajo la censura y que los profesionales no son libres de decir lo que piensan sin ser amenazados o cancelados.

El mundo estará muy pendiente esta noche porque la entrega de los Oscar el año pasado fue liviana y descafeinada. Trump acababa entonces de tomar posesión. A ver qué ocurre 12 meses y varias guerras después.

La columna de Julia: Qué le depara la noche de los Oscars al "psicópata de la Casa Blanca"