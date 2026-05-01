La reacción del PSOE a las declaraciones de Aldama y Koldo: incredulidad por las "mentiras" y niegan los billetes de 500

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, fue la primera en salir al paso a través de su cuenta en X. Asegura que el partido "nunca ha entregado billetes de 500 euros" y califica las palabras de Koldo García de "mentiras que solo responden a estrategias de defensa en un juicio".

El detonante fue la declaración del propio Koldo ante el Supremo, en la que reconoció que se refería a los billetes de 500 euros como "chistorras" y que recibió "algunos" por parte del PSOE como reembolso de gastos anticipados. Según el exasesor, se trataba de algo "totalmente legal", enmarcado en su trabajo para el partido como subordinado del exministro José Luis Ábalos cuando este era secretario de Organización. Añadió que hay "ingresos acreditados" procedentes de metálico del PSOE con billetes "de todo tipo" durante tres años.

Frente a estas afirmaciones, el Partido Socialista insiste en que "todo nuestro dinero tiene trazabilidad desde cuentas bancarias" y se autoproclama "el partido más fiscalizado de España". "Cada euro está controlado y verificado. Nuestras cuentas son públicas, transparentes y absolutamente legales", subrayaron fuentes socialistas.

Sin credibilidad para Aldama: "Un delincuente que miente para tapar sus verdades"

Mayor dureza ha empleado el PSOE para las declaraciones de Víctor de Aldama, quien el día anterior había señalado al presidente Sánchez como el "número uno" de lo que él mismo describió como una "banda organizada". Los socialistas han mostrado un descrédito total hacia el empresario.

El diputado del PSC José Zaragoza fue especialmente contundente al trazar un paralelismo con otros casos judiciales: "Tú mientes y estás en la calle. Lo estaríamos viendo estos días con el caso Kitchen: Rajoy miente, está en la calle; Cospedal miente, está en la calle". Para Zaragoza, Aldama es "un delincuente" que "usa la mentira para tapar sus verdades" y, además, lo hace "sin ninguna prueba".

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, fue aún más incisivo al cuestionar por qué los medios daban cobertura a las acusaciones. "El escándalo es este: que los periódicos abran con la noticia de un presunto delincuente que está mintiendo como estrategia de su propia defensa", afirmó, añadiendo que Aldama "lleva años en libertad" haciendo sus "negocios oscuros" mientras "ensucia a todo el mundo".

El contraataque: Feijóo y el narcotraficante

Los socialistas no han dejado pasar la ocasión para volverse contra el PP. Cuando Feijóo sugirió que Sánchez debería querellarse contra Aldama si sus declaraciones eran falsas, López respondió con una pregunta retórica cargada de ironía: "¿Y entonces qué decimos cuando él se fue de vacaciones con un narcotraficante?", en referencia a la conocida fotografía de 1995 del líder popular junto al narcotraficante gallego Marcial Dorado.

Más allá ha ido Óscar Puente, que en un mensaje en X se ha dirigido al líder del PP en los siguientes términos: "Qué asco de ser".

Fuentes socialistas apuntan además que el PSOE ya solicitó amparo al Supremo en 2024 para actuar frente a las "injurias" de Aldama, y que fue el propio tribunal quien indicó que debía esperarse al final del procedimiento para actuar.