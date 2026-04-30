Koldo reconoce que recibió billetes de 500 euros del PSOE y que los llamó "chistorras"

El exasesor ministerial Koldo García ha reconocido en el juicio del Tribunal Supremo que se refería a los billetes de 500 euros como "chistorras" y que recibió "algunos" por parte del PSOE cuando le devolvían gastos anticipados, considerándolo "totalmente legal".

Según ha afirmado en su declaración como acusado, Koldo ha asegurado que hay "ingresos acreditados" procedentes de dinero en metálico del PSOE con billetes "de todo" tipo y durante tres años.

La defensa del exasesor ministerial le ha preguntado si recibió billetes de 500 como reembolso a esos gastos anticipados, a lo que Koldo ha contestado que "algunos sí", pero "no todos", y que se refería a ellos como "chistorras" en algún mensaje intervenido.

Koldo ha añadido que para él era "totalmente legal" y ha afirmado que era por su trabajo para el partido como subordinado del exministro José Luis Ábalos cuando era secretario de Organización.

No obstante, ha negado que se refiriera a los billetes de 200 como soles y a los de 100 como lechugas: "No sé lo que significan. A no ser que soles la moneda de Perú y lechugas signifiquen lechugas".

El exgerente del PSOE Mariano Moreno aseguró en su declaración como testigo en el juicio que "nunca" se usaron billetes de 500, 200 o 100 euros para reintegrar gastos a Ábalos y Koldo.

Niega haber recibido 10.000 euros de Aldama

El exasesor ministerial Koldo García ha negado este jueves en el juicio en el Tribunal Supremo que recibiera 10.000 euros al mes del empresario y presunto conseguidor de la trama de mascarillas, Víctor de Aldama. También ha negado que recibiera regalos y ha respaldado la versión de su hermano Joseba al afirmar que viajó a República Dominicana a por documentos y no a por dinero.

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, le ha preguntado por los "pagos recurrentes" que Aldama ha declarado que realizó a favor de Koldo García desde octubre de 2019 y luego a través de su hermano Joseba hasta aproximadamente agosto de 2022.

Koldo ha contestado con un "no" y luego ha reprochado al fiscal que no le hubiera llegado a preguntar directamente si Aldama le pagaba 10.000 euros al mes. "¿Quiere la pregunta? ¿Recibía usted 10.000 euros al mes de Víctor de Aldama?", ha dicho el fiscal, a lo que el exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes ha contestado de forma rotunda: "No".