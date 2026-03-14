Las claves de que EEUU haya levantado el veto al petróleo ruso: "El ganador de esta guerra es Putin"

Rusia sufrió un duro revés con la muerte de uno de sus principales aliados, el ayatolá Ali Jameneí, pero en las últimas horas ha pasado de ser perjudicado a uno de los mayores beneficiados con la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz. ¿El motivo? La decisión de Estados Unidos de levantar las sanciones al petróleo ruso ante la situación creada en los mercados internacionales por la falta de crudo y el alza de los precios.

La decisión tomada por el Departamento del Tesoro de EEUU se produce después de que las exportaciones de petróleo y productos refinados rusos cayeran en febrero a su nivel más bajo desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Ahora, el emisario económico del Kremlin, Kiril Dmítriev, situó en cerca de 100 millones los barriles que están ahora en el mar y que se han visto liberados por Estados Unidos.

Según Financial Times, cada día el alza de los precios del crudo a nivel internacional supone unos ingresos de 150 millones de dólares para las arcas rusas. Si el precio del petróleo de la marca rusa Urals se mantiene por encima de los 70 dólares, Moscú podría ingresar en marzo hasta 5.000 millones de dólares.

Putin, el ganador de la guerra

Sobre esto, han debatido los analistas de El Gabinete de Julia en la onda. Víctor Guillot, Julio Lleonart y Arantxa Tirado opinan que, por el momento, el ganador del conflicto está siendo Vladímir Putin, ya que lo que ha sucedido en las últimas horas "es una enmienda a toda la política que han hecho EEUU y la UE de la defensa a Ucrania porque EEUU va a permitir que Europa vuelva a comerciar con el petróleo que financia las tropas rusas en el frente ucraniano".

Según Víctor Guillot, actualmente estamos ante el "desorden mundial" provocado porque ahora las figuras que realmente mueven los ejércitos y deciden la soberanía de los estados, "empiezan a adquirir un poder que hace tres semanas no tenían".

"A EEUU esto no le afecta tanto porque tiene una autosuficiencia energética producto del fracking que consiguió hace años", asegura Víctor, mientras Julio Lleonart explica que aunque esto a Occidente le afecta mucho, no cree que sean los mercados los que frenen a Trump: "Pasó con los aranceles. No se los quitaron los mercados, fue su propio sistema judicial".

El Kremlin dice que "muchos" países quieren su petróleo

El Kremlin ha asegurado este sábado que hay "muchos" países que quieren importar petróleo ruso debido a la situación creada en los mercados internacionales por la guerra en Irán. "Efectivamente, el mercado es muy grande y los interesados en adquirir petróleo ruso son muchos", ha comentado Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la agencia TASS.

Ha subrayado que "la situación es evidente. La infraestructura energética mundial no puede renunciar a la entrada de grandes volúmenes de petróleo ruso. Este crudo ruso es necesario". "Y ahora, cuando parte de ese petróleo empieza a entrar en los mercados energéticos, entonces se produce una gran estabilidad. Así funciona la economía", ha añadido.

A su vez, Peskov ha destacado la decisión de Estados Unidos de levantar durante un mes la prohibición de importar el petróleo ruso que se encuentra en tránsito abordo de petroleros en alta mar. "En ese caso, nuestro interés coincide con el de los americanos", ha señalado.