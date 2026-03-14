"Moral podrida": la crítica de Julia Otero a esas "almas patrióticas" que aprovechan la guerra para "hacer caja"

La guerra en Irán ha desatado una importante crisis energética que comenzó pocos días después de estallar el conflicto. El precio del petróleo se disparó y con él, la gasolina y el diésel. Organizaciones como FACUA han criticado la inmediata subida de los precios que hicieron las estaciones de servicio y la nueva subida que se produjo aún cuando la cotización del petróleo había bajado y, por tanto, la previsión hubiera sido que los precios hubieran bajado.

Para el sector, todo tiene una explicación: el llamado "efecto cohete y efecto pluma", es decir, los precios en las gasolineras suben con enorme rapidez cuando aumenta el coste del petróleo, pero apenas bajan cuando el crudo se abarata. ¿Y esto por qué se produce? Las explicaciones que dan se basan en que el precio de la gasolina no sólo depende del petróleo, sino también del transporte, el almacenamiento o la distribución, una serie de gastos adicionales que se incrementarían al subir los precios. Por tanto, lo que se hace es adelantar esa subida de precios al consumidor para paliar la de los gastos adicionales que generan esas fases.

Sin embargo, al contrario de lo que se esperaría, cuando se abarata el petróleo esa bajada de precios se retrasa. ¿Por qué? Porque se continúa vendiendo el crudo adquirido a un precio elevado y antes de bajar precios hay que terminar con el stock anterior.

Sobre esto, la presentadora de Julia en la onda se muestra muy crítica, ya que considera personas de "moral podrida" aquellas que van "corriendo" a aumentar los precios "mucho antes de que ellos tuvieran que pagar ni un céntimo más, stocks incluidos": "Almas patrióticas [...]. Personas que aprovechan las dificultades de los ciudadanos para hacer caja".

La columna de Julia Otero

Dos semanas se cumplen de una guerra que, según Trump, iba a ocuparle cuatro días. Creyó que acabando con la cúpula del poder en Irán solo era cuestión de encontrar un Delcy Rodríguez iraní que se pusiera de cara. Pero eso sólo podía pensarlo un ignorante o un irresponsable. O ambas cosas.

Hemos visto esta semana cosas que no creeríamos: por ejemplo, que se libere la mayor cantidad de la historia de reservas de petróleo para contrarrestar el que no está saliendo por el estrecho de Ormuz. Pero todo es inútil porque la inflación volverá a morder los bolsillos y las hipotecas volverán a subir. El euríbor no tardó nada en marcarse un subidón histórico.

Por no hablar de esas almas patrióticas que corrieron a aumentar precios mucho antes de que ellos tuvieran que pagar ni un céntimo más, stocks incluidos. Personas con moral podrida que aprovechan las dificultades de los ciudadanos para hacer caja.

En esas estábamos cuando llegó Ursula Von Der Leyen a decirnos que Europa no tiene por qué ser la guardiana del viejo orden. Algunas decenas de broncas después, entre ellas, las de presidentes y primeros ministros, obraron el famoso milagro de Marx, el de Groucho Marx: "Si no os gusta lo que dije, salgo y digo lo contrario". "Tenemos un compromiso inquebrantable con la paz y el derecho internacional". Ojo al adjetivo: Inquebrantable. Con dos ovarios.

A todo esto aquí estamos para alegrarles el sábado. Como le dijo Ilsa a Rick en Casablanca, "el mundo se desmorona, y nosotros nos enamoramos". El mundo se desmorona y nosotros haciendo radio y tramando cómo divertirles.

Julia Otero: "Almas patrióticas que corrieron a aumentar precios"