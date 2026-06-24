El verano arrancó con los pantanos de Ciudad Real al 87% de su máxima capacidad

El balance general de la pasada estación de primavera no ha supuesto grandes variaciones en las reservas hídricas de los pantanos de la provincia de Ciudad Real.

La primavera comenzó el 20 de marzo con un total de 446 hectómetros cúbicos de agua en los embalses de la provincia y finalizó el pasado domingo, 21 de junio, con 447 hectómetros, es decir, tan solo una diferencia de un hectómetro más.

Aun así, son 64 hm3 más que hace un año y actualmente se encuentran al 87% de su máxima capacidad de llenado, una muy buena cifra en el arranque del verano.

Por un lado, los pantanos de Ciudad Real que dependen de la Confederación Hidrográfica del Guadiana terminaron la primavera acumulando 330 hectómetros cúbicos de agua, mientras que los del Guadalquivir cerraron la temporada primaveral con casi 120 hectómetros.

Embalses de la provincia de Ciudad Real

Por pantanos, destaca Peñarroya, que durante estos tres últimos meses incrementó sus reservas de agua en 19 hectómetros cúbicos. También subieron en casi 2 hm3 en La Cabezuela, que suministra a Campo de Montiel, mientras que Puerto de Vallehermoso y Puente Navarro mantuvieron prácticamente igual el nivel de agua al final de la primavera.

Y en el resto de embalses hubo pérdidas al cierre de esta estación. Destacan los 12 hm3 menos en Torre de Abraham, 3 en Fresneda y unos 2 en Gasset, que abastece a Ciudad Real y comarca.

Además, Vega del Jabalón, que abastece al Campo de Calatrava, perdió casi 2 hectómetros cúbicos en primavera, 1,5 en Montoro y algo más de uno en El Vicario.