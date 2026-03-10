Un vecino de Daimiel lleva ya 3.500 firmas recogidas para pedir el arreglo de la A-43

Un vecino de Daimiel ha impulsado una recogida de firmas para pedir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que repare de manera urgente el asfaltado de la autovía A-43, especialmente en el tramo entre Ciudad Real y Daimiel. Desde que en octubre comenzó la campaña, ya lleva 3.500 apoyos.

Una iniciativa que este vecino, Jesús Alegre, puso en marcha a través de la plataforma “change.org”. Precisamente él es un conductor habitual que viaja por esta autovía diariamente y que, según ha contado en Onda Cero, presenta muchas deficiencias, como baches, chinazos o trozos de alquitrán sueltos, que pueden impactar contra los vehículos.

Asegura que la autovía constituye “un peligro real”, no solo para los turismos sino también para los motoristas debido al riesgo de caídas y accidentes.

Autovía A-43 | OC

Alegre afirma que la situación es alarmante y lamenta que la única medida que se ha adoptado es colocar un cartel indicando “Firme en mal estado”.

Tras una pregunta en el senado que hizo el alcalde de Daimiel, Leopoldo Sierra, el Gobierno contestó que estaban previstos dos proyectos para mejorar el firme de la A-43 con un presupuesto total de más de 10 millones de euros. Pero solo están en redacción y Jesús Alegre cree que el arreglo puede ir para largo porque no hay presupuestos generales y la autovía se está deteriorando “a pasos agigantados”.

El impulsor de la campaña no se ha fijado un número concreto de firmas, espera que la cifra siga aumentando y cuando vea que son suficientes las remitirá a la Dirección General de Carreteras.