Los terrenos de Padre Ayala de Ciudad Real podrían significar 140 viviendas VPO

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha mostrado su intención de colaborar con la Junta de Comunidades para impulsar viviendas de protección oficial en los terrenos de Padre Ayala.

En una entrevista concedida a Onda Cero, Cañizares ha manifestado que si el gobierno regional “por los motivos que sean no puede tirar adelante” con este proyecto, el Ayuntamiento se ofrece para que la Junta ceda la parcela al consistorio, ya que la titularidad es actualmente del ejecutivo autonómico.

Según Cañizares, en el proyecto que hace años presento la Junta se hablaba de construir 140 viviendas de VPO en esta zona.

A lo largo del año la Junta debería ceder al Ayuntamiento la titularidad de los terrenos de Padre Ayala y después se tendría que elaborar el proyecto de la obra, porque además habría que reordenar la zona mediante una actuación urbanística que podría incluir alguna plaza y aparcamientos.

Presupuestos 2026

Por otro lado, el alcalde ha señalado que una vez corregido el error detectado en el proyecto de presupuestos para 2026 referido al Plan Corresponsables, será el próximo lunes cuando finalice el plazo de presentación de enmiendas.

Espera que en este mes las cuentas municipales se llevan al pleno para su debate y confía en la responsabilidad de los grupos para sacar adelante un presupuesto que es histórico en su cuantía, 103 millones de euros.

En caso de que no se vote a favor, asegura Cañizares que la oposición deberá dar muchas explicaciones a los ciudadanos para rechazar este presupuesto, teniendo en cuenta que se han incluido partidas y proyectos que los grupos municipales han presentado en plenos anteriores.

El PSOE anuncia que presentará una enmienda a la totalidad y el primer edil avanza que en el caso de esta enmienda sea aprobada y tumbe el presupuesto, el equipo de Gobierno “tendría otras fórmulas para actuar.”