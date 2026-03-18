El epicentro tuvo lugar en el Mar de Alborán

Un terremoto de magnitud 4,4 se dejó notar en Ciudad Real

Un terremoto ocurrido en el sur de Málaga se ha dejado sentir en la provincia de Ciudad Real. El servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado que el aviso del seísmo tuvo lugar a las 00:30 horas de este miércoles.

Onda Cero Ciudad Real

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El epicentro del terremoto tuvo lugar en el Mar de Alborán
El epicentro del terremoto tuvo lugar en el Mar de Alborán | OC

Un terremoto ocurrido en el sur de Málaga se ha dejado sentir en la provincia de Ciudad Real. El servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado que el aviso del seísmo tuvo lugar a las 00:30 horas de este miércoles.

El epicentro estaba localizado en el mar de Alborán occidental, a una profundidad de 87 kilómetros y una magnitud de 4,4.

El terremoto fue sentido sobre todo en Andalucía y también en la provincia de Ciudad Real y alcanzó el grado II en algunos municipios, como Ciudad Real, Puertollano, Porzuna, Fuencaliente y Almagro.

La Policía Local de Ciudad Real recibió numerosas llamadas de vecinos que sintieron el temblor.

Afortunadamente, el seísmo no ha provocado daños personales ni materiales.

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