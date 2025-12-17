El subdelegado del Gobierno aplaude el plan de seguridad de Ciudad Real aunque aclara que la criminalidad no ha aumentado

El subdelegado del Gobierno de Ciudad Real, David Broceño, ha aplaudido el Plan Estratégico de Seguridad que va a poner en marcha el Ayuntamiento de Ciudad Real el próximo año, aunque ha aclarado que la criminalidad en la capital no se ha incrementado.

Tras el minuto de silencio que se ha celebrado esta mañana en la Subdelegación del Gobierno por los dos últimos asesinatos machistas ocurridos en Tarragona y Valencia, Broceño ha manifestado que no es que haya un aumento en el número de delitos en Ciudad Real sino que la percepción subjetiva de los ciudadanos puede dar a entender que se ha crecido una tasa de criminalidad que, recuerda, es muy baja.

Aun así, al subdelegado le parece una buena iniciativa que el consistorio ponga en marcha una serie de medidas para que se reduzca esa sensación de inseguridad que puedan tener los vecinos.

David Broceño subraya que Ciudad Real es una de las provincias de España más seguras y advierte que la percepción de inseguridad puede generar alarma social, a pesar de que surjan algunos casos dramáticos.

Además, indica que las ocupaciones ilegales de viviendas denunciadas en la provincia no llegan ni siquiera a diez y niega que haya una oleada de criminalidad grave en Ciudad Real.