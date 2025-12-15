Prisión sin fianza para el padre del bebé muerto en Ciudad Real por presunto homicidio por imprudencia

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ciudad Real, en funciones de guardia, ha decretado para el padre del bebé fallecido el pasado viernes en Ciudad Real prisión provisional comunicada y sin fianza. Se le imputa de manera provisional como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia grave/homicidio por dolo eventual.

Para la madre del menor ha decretado libertad provisional, al imputarle de manera provisional como presunta autora de un delito de abandono de familia, tal y como han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Tras tomarles declaración este lunes, el magistrado ha decretado que ambas imputaciones son provisionales y se concretarán a lo largo de la investigación judicial.

El procedimiento continúa instruyéndose en sede judicial.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes en una vivienda situada en la calle Toledo de la capital, un piso ocupado, según informaron fuentes policiales a Europa Press.

Lo sucedido fue comunicado en torno a las 10.30 horas, tras recibir la Policía llamadas de terceras personas alertando de lo ocurrido en el interior del inmueble.