Subdelegación de Ciudad Real informa del nuevo Reglamento General de Circulación que refuerza la protección de los usuarios vulnerables

El nuevo Reglamento General de Circulación entra en vigor hoy con el objetivo de reforzar la seguridad vial y, especialmente, la protección de los usuarios vulnerables.

El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha presentado las principales novedades acompañado por la jefa provincial de Tráfico, Raquel Fabra, y el capitán jefe del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, Ángel Medina.

Broceño ha destacado que “la seguridad vial ya no puede pensarse solo desde el vehículo. Tiene que pensarse desde las personas”, en una reforma que adapta las normas a las nuevas formas de movilidad.

Más protección para los usuarios vulnerables

Por primera vez, el Reglamento define al usuario vulnerable, categoría que incluye a peatones, ciclistas, usuarios de VMP y conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores, con especial atención a menores, personas mayores y personas con discapacidad o movilidad reducida.

Entre las principales novedades para motocicletas y ciclomotores se encuentra la posibilidad de orillarse al arcén derecho en situaciones de congestión, la obligación de utilizar calzado cerrado y el uso de un chaleco reflectante de alta visibilidad como elemento accesorio en las motocicletas. El casco homologado para ciclomotores será exigible a partir del 1 de octubre de 2027.

La jefa provincial de Tráfico, Raquel Fabra, ha destacado que estas modificaciones buscan reforzar la protección de quienes presentan una mayor vulnerabilidad en carretera y ha recordado que el nuevo Reglamento incorpora también un marco específico para la circulación urbana, algo que considera especialmente relevante para los municipios.

David Broceño presenta las novedades | OC

Más protección para los ciclistas y usuarios de VMP

En el caso de las bicicletas, se amplía la obligación de utilizar el casco y se establecen nuevas condiciones para adelantar: reducir la velocidad al menos 20 km/h respecto al límite de la vía, mantener una distancia lateral mínima de 1,5 metros y cambiar completamente de carril cuando exista más de un carril por sentido.

Los usuarios de VMP deberán utilizar casco y se establecen nuevas obligaciones sobre prendas reflectantes. Los riders deberán llevarlas durante toda su actividad profesional. El alumbrado obligatorio de los VMP entrará en vigor el 1 de octubre de 2027 y se establece una edad mínima de 15 años para conducirlos.

Fabra ha explicado también que los peatones tendrán prioridad en las vías urbanas de plataforma única y ha destacado los cambios en los semáforos, de manera que, como norma general, no podrá coincidir la luz verde para peatones con el ámbar intermitente para los vehículos.

Asimismo, los caminos escolares seguros adquieren reconocimiento jurídico y se establece un marco para regular el estacionamiento de autocaravanas y vehículos vivienda.

Nuevas medidas para emergencias y situaciones de nieve

El capitán de Tráfico, Ángel Medina, ha destacado la creación del corredor central de emergencia en autopistas y autovías. Ante una emergencia, los vehículos deberán apartarse a izquierda y derecha para dejar libre el espacio central y facilitar el acceso de los servicios de emergencia.

En situaciones de nieve queda prohibido adelantar a todos los vehículos, con el objetivo de mantener libre el carril izquierdo para las máquinas quitanieves y evitar bloqueos de las vías de alta capacidad.

Además, se refuerza la seguridad al rebasar vehículos inmovilizados, estableciendo una distancia lateral mínima de 1,5 metros y una reducción de velocidad de al menos 20 km/h respecto al límite de la vía.

El cinturón será obligatorio en más situaciones

La reforma elimina determinadas excepciones al uso del cinturón de seguridad, incluyendo las correspondientes a conductores de taxis, vehículos de mercancías y vehículos de enseñanza de la conducción.

Broceño ha insistido en que el objetivo final es que las nuevas normas se conozcan y se cumplan. “Podemos cambiar las normas. Podemos mejorar las carreteras. Podemos reforzar la vigilancia y la prevención. Pero hay una parte de la seguridad vial que empieza con cada uno de nosotros: levantar el pie, esperar unos segundos, dejar espacio, pensar en quien tenemos delante”, ha señalado.