A prisión dos expoliadores sorprendidos por el Seprona en un yacimiento arqueológico de Ciudad Real

Dos personas de la provincia de Jaén han sido condenadas como autores de un delito contra el patrimonio histórico, tras ser localizados realizando excavaciones ilegales en un yacimiento arqueológico catalogado en la provincia de Ciudad Real.

Estos se desplazaban desde su lugar de residencia hasta una zona aislada de esta provincia con el objetivo de localizar y extraer objetos de valor histórico. Para ello hacían uso de detectores de metales y azadas, removiendo tierra en un enclave arqueológico protegido e incluido en la Carta Arqueológica de la región.

Estos hechos se desencadenaron cuando una patrulla del Seprona de la Guardia Civil sorprendió a los dos individuos en el interior de parcelas agrícolas que forman parte del entorno protegido del yacimiento.

Al verse descubiertos, los sospechosos intentaron ocultar las piezas arqueológicas que ya habían extraído ilegalmente, escondiéndolas bajo el vehículo con el que se habían desplazado hasta esta zona. Sin embargo, la rápida intervención de los agentes permitió recuperar los objetos y proceder a la identificación de los responsables de este expolio.

Como consecuencia de estos hechos, la justicia ha impuesto pena de prisión de ocho meses de cárcel e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena para cada uno de los implicados.

Asimismo han sido condenados al pago de una indemnización de 26.800 euros a la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha por el perjuicio causado, cifra a la que se sumarán los intereses legales correspondientes y las costas procesales derivadas del proceso judicial.

Uno de los detenidos | OC

DAÑO IRREPARABLE AL CONOCIMIENTO HISTÓRICO

La sentencia destaca que la gravedad del expolio no reside únicamente en la sustracción de piezas o la remoción de tierras, el daño principal es irreparable y de carácter científico al extraer los objetos de forma descontrolada, lo que destruye el contexto estratigráfico al desconocer en donde se hallaban depositados.

Desde la administración y los peritos arqueológicos se subraya la gravedad de este tipo de hechos de la siguiente forma: "Extraer un objeto arqueológico sin metodología científica es como arrancar las hojas de un libro, se pierde para siempre la información sobre su origen, su posición y su relación con otros elementos, descontextualizando los objetos sustraídos e impidiendo que la sociedad pueda conocer su verdadera historia".

Esta resolución judicial refuerza la vigilancia y el compromiso de las instituciones en la lucha contra el uso ilícito de detectores de metales y el expolio, protegiendo un legado que pertenece a toda la ciudadanía y que es el pilar fundamental de la identidad de Castilla-La Mancha, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.