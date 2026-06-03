La plataforma por la conversión de la N-430 en autovía se movilizará el 10 de junio en Piedrabuena

La Plataforma por la conversión de la N-430 en la A-43 ha celebrado este martes una reunión de trabajo con representantes municipales de la comarca para coordinar la manifestación convocada el próximo 10 de junio, a las 19.30 horas en Piedrabuena, en defensa de una carretera digna y segura y para reclamar medidas efectivas contra el despoblamiento que afecta a esta zona de la provincia.

El encuentro, que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Piedrabuena, ha contado con la participación del alcalde del municipio, José Luis Cabezas, y de la teniente de alcalde de la localidad y presidenta de la Plataforma por la conversión de la N-430 en la A-43, Isabel Herrera.

También han asistido el alcalde de Alcolea de Calatrava, Eduardo Plaza; la alcaldesa de Puebla de Don Rodrigo, Eva Gutiérrez; la alcaldesa de Agudo, María Isabel Mansilla; y la alcaldesa de Luciana, Josefa Navas, quienes han mostrado una vez más la unidad institucional existente en torno a esta reivindicación histórica.

Durante la reunión se abordaron los detalles organizativos de la manifestación, que partirá desde Los Jardincillos de Piedrabuena y recorrerá la travesía con el objetivo de trasladar a las administraciones competentes el malestar de vecinos, empresas, autónomos y ayuntamientos ante la situación que presenta actualmente la N-430.

La presidenta de la Plataforma, Isabel Herrera, valoró positivamente los trabajos de mejora que se están desarrollando en algunos tramos de la vía, aunque insistió en que las actuaciones actuales no resuelven el problema de fondo. “A pesar de los arreglos que se están acometiendo en la N-430 seguimos pidiendo una solución definitiva, porque los parches son parches y al final no tenemos una carretera digna”, afirmó.

Herrera recordó que la N-430 continúa siendo una de las principales vías de comunicación para miles de vecinos de la comarca, así como para el transporte de mercancías y la actividad económica de numerosos municipios. Por ello, reiteró la necesidad de acometer inversiones estructurales que garanticen la seguridad vial y mejoren la conectividad del territorio. “Solicitamos la adecuación completa del firme y la construcción de las variantes de Piedrabuena y Luciana cuanto antes. Son actuaciones necesarias para mejorar la seguridad, reducir riesgos y ofrecer a nuestros vecinos las infraestructuras que merecen”, señaló la presidenta de la Plataforma.

Los responsables municipales coincidieron en destacar que la situación de la N-430 trasciende el ámbito de la movilidad y afecta directamente al desarrollo económico, social y demográfico de la comarca. En este sentido, defendieron que disponer de infraestructuras modernas y seguras es un elemento fundamental para fijar población, atraer inversiones y garantizar la igualdad de oportunidades entre el medio rural y las grandes áreas urbanas.

Reunión de la plataforma en el Ayuntamiento de Piedrabuena | OC

La Plataforma ha mantenido durante más de veinte años una reivindicación constante para mejorar la seguridad de esta infraestructura, alertando de manera reiterada sobre los riesgos derivados de sus deficiencias. Durante este tiempo, numerosos accidentes han puesto de manifiesto la necesidad de actuar con urgencia, con un balance de víctimas mortales y heridos que ha marcado profundamente a las familias afectadas y al conjunto de la sociedad. La mejora de la seguridad vial ha sido, desde el inicio, uno de los principales argumentos de una demanda que trasciende las infraestructuras y se centra en la protección de las personas y en la prevención de nuevas tragedias.

Durante el encuentro también se puso de manifiesto la importancia de mantener la unidad institucional y social en torno a esta reivindicación, que viene siendo defendida desde hace años por ayuntamientos, colectivos ciudadanos, empresas y asociaciones del territorio. “Esta es una reivindicación justa, necesaria y compartida por toda la comarca. No estamos pidiendo privilegios, sino infraestructuras seguras y acordes a las necesidades reales de nuestros municipios”, destacó Isabel Herrera.

Llamamiento

La presidenta de la Plataforma hizo además un llamamiento a la participación ciudadana en la manifestación del próximo 10 de junio, subrayando que la implicación de los vecinos será clave para trasladar un mensaje claro y contundente a las administraciones responsables. “Animamos a todos los vecinos de Piedrabuena y de los municipios de nuestro entorno a sumarse a esta movilización. Cuantas más personas participen, más fuerza tendrá nuestra voz para reclamar una solución inmediata a una demanda que llevamos años exigiendo”, afirmó.

Herrera añadió que la seguridad de quienes utilizan diariamente esta carretera debe ser una prioridad y defendió que la comarca no puede seguir esperando indefinidamente soluciones definitivas. “Tenemos la obligación de seguir reivindicando mejoras para nuestro territorio. Queremos una carretera segura, moderna y preparada para el futuro. La ciudadanía ha demostrado su compromiso y ahora es el momento de que las administraciones respondan con hechos”, concluyó.

Desde el Ayuntamiento de Piedrabuena y el resto de municipios participantes se ha reiterado la invitación a vecinos, colectivos, asociaciones y tejido empresarial para que respalden esta movilización, convocada bajo el lema de conseguir una carretera digna y segura ya, una reivindicación que consideran fundamental para garantizar el futuro y el desarrollo de toda la comarca.