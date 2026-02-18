Piedrabuena acogerá la I feria Sabores de los Montes especializada en carne de caza

La delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández, y el alcalde de Piedrabuena, José Luis Cabezas, han presentado la I feria Sabores de los Montes que se celebrará en este municipio del 13 al 15 de marzo como un evento especializado en gastronomía de carne de caza.

Blanca Fernández ha manifestado que para el Gobierno de Castilla-La Mancha “es obligado estar presente y colaborar con esta feria porque es una iniciativa especializada en la carne de caza y porque parte de una actividad cinegética que forma parte del patrimonio cultural y social” que además supone diversificar la economía y empleo en un sector que tiene tanto peso en la región.

En este sentido, la delegada de la Junta ha puesto cifras a la actividad cinegética, como son los “1.150 millones de euros y los 22.000 empleos que genera cada año en Castilla-La Mancha”, teniendo en cuenta que la provincia ciudadrealeña lidera el mayor volumen de captura de caza mayor de toda España.

Precisamente para dar un salto de calidad, Blanca Fernández ha resaltado la iniciativa adoptada recientemente por el Ejecutivo que preside Emiliano García-Page con la certificación de la carne procedente de la actividad cinegética, sin olvidar también el impulso para lograr la licencia interautonómica o la apuesta por socializar la actividad de la caza tras incrementar de tres a nueve los cotos sociales en la región desde el año 2015.

Blanca Fernández y José Luis Cabezas | OC

Por su parte, el acalde de Piedrabuena, que ha estado acompañado por parte de su equipo de gobierno, por el delegado provincial de Desarrollo Sostenible y por el representante de la asociación Estayike como parte organizadora, ha detallado que la I Feria Sabores de los Montes nace con vocación comarcal y provincial como apoyo al sector turístico tan importante para la zona, y lo hace con una estimación inicial de congregar a 5.000 visitantes durante el fin de semana de su celebración en el pabellón multifuncional.

Cabezas ha comentado que en torno a ese objetivo principal de fomentar el consumo de la carne de caza se desarrollarán un sinfín de actividades, entre las que se incluyen catas de vinos y quesos, degustaciones gratuitas, concurso de tapas, actividades deportivas, culturales y de naturaleza, y todo ello “con mucha música” de orquestas, flamenco, disc jokeys y de tributos a La Oreja de Van Gogh y El Canto del Loco.

Por último, el regidor ha tenido palabras de agradecimiento para todas las entidades, asociaciones e instituciones colaboradoras para hacer realidad esta feria -Tierra de Viñedos, hosteleros, Entreparques, Estayike-, con un reconocimiento especial a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que aporta una parte importante de los aproximadamente 50.000 euros de presupuesto total.

Obras de emergencia en centros educativos

En otro orden de asuntos, la delegada de la Junta de Comunidades ha confirmado que la administración regional ya está acometiendo las primeras obras de emergencia en los colegios e institutos de la provincia de Ciudad Real tras los daños causados por el paso de las diferentes borrascas.

Se trata de “actuaciones urgentes en 18 centros educativos con una inversión cercana al medio millón de euros, exactamente 480.000 euros”, si bien a lo largo de los próximos meses se ampliarán las actuaciones y el importe si es necesario para volver a la normalidad.

Blanca Fernández ha puesto de relieve ese “gran esfuerzo presupuestario” por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha al recordar que la administración autonómica queda fuera de las ayudas del Estado tras la declaración de zona gravemente afectada al que sí pueden optar los ayuntamientos y las personas a título particular que justifiquen debidamente los daños sufridos