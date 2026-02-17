Desmantelan una plantación de marihuana en una vivienda de Alcázar de San Juan

La Policía Nacional ha desmantelado un punto de cultivo y elaboración de marihuana en la localidad de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

La operación se ha saldado con una persona detenida, 65 plantas de cannabis decomisadas, así como todos los útiles para el cultivo, secado y posterior distribución de la sustancia estupefaciente.

La investigación policial se inició a raíz de la información anónima de un ciudadano que alertó a la Policía Nacional de la existencia de un inmueble sospechoso, en el que posteriormente los investigadores detectaron indicios de un enganche eléctrico a la red pública junto a una instalación de aire acondicionado en la zona próxima al garaje, donde se podría estar ocultando la plantación de marihuana.

En el momento del registro en el inmueble investigado, la Policía Nacional localizó una infraestructura para el cultivo indoor compuesta de iluminación infrarroja, riego automático, extractores y filtros de carbono.

Además, se verificó el enganche ilegal a red eléctrica con un altísimo consumo y sin medidas de seguridad, con el consiguiente riesgo de incendio en la instalación.

El principal responsable de la instalación fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Plantas de marihuana en Alcázar de San Juan | OC

Colaboración para erradicar el cultivo de estupefacientes

Las plantaciones de marihuana de interior -también denominadas indoor- suelen instalarse en viviendas o naves industriales que se acondicionan para lograr un cultivo intensivo de las plantas de marihuana, minimizando el tiempo de crecimiento y maduración de la planta para obtener el mayor número de cosechas en el menor tiempo posible.

Es habitual que se conecten de forma ilegal a la red de suministro eléctrico para así evitar afrontar el elevado consumo que producen las luces y aparatos de aire acondicionado en funcionamiento constante.

Este tipo de plantaciones generan y emanan desagradables olores que causan molestias a los vecinos que residen en los alrededores. Además, las instalaciones eléctricas no se suelen realizar en condiciones de seguridad, por lo que existe riesgo de incendio.

La colaboración de la ciudadanía es muy importante para localizar y erradicar este tipo de plantaciones denunciando, de forma confidencial, este tipo de delitos, mandando un e-mail antidroga@policia.es, a través de la página web https://www.policia.es/_es/colabora_informar.php o bien llamando al teléfono 091.