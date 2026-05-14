Page avisa a Puente de que C-LM va a "pelear" para que el trazado del AVE Madrid-Jaén pase por Alcázar de San Juan

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de que el Gobierno castellanomanchego va a "pelear" para que el trazado del AVE Madrid-Jaén pase por Alcázar de San Juan. "Los compromisos firmados están para cumplirse", ha sentenciado.

Desde Chinchilla de Montearagón, donde ha inaugurado una residencia de mayores, el presidente autonómico ha aprovechado la última parte de su intervención para referirse a este asunto que tantas críticas ha suscitado también entre las filas 'populares'.

"Las infraestructuras están al servicio del territorio y de la gente", ha subrayado García-Page, quien ha defendido que en España, las autovías y los trenes se hacen para vertebrar y para comunicar a la gente. "No es una cuestión solamente de dinero", ha apuntado.

Respecto al AVE Madrid-Jaén, ha recordado al Ministerio de Fomento y a su ministro que "los compromisos firmados están para cumplirse".

"Castilla-La Mancha firmó hace ya muchos años muchas inversiones pactadas con el Gobierno de España", incluso con Francisco Álvarez-Cascos siendo ministro del ramo. "Fíjense si han pasado años".

"No puede ser que se tire a la basura tanto dinero gastado ya en una inversión porque algún técnico diga que es mejor una opción que otra", ha apostillado el presidente de Castilla-La Mancha, quien ha avisado de que "por cada técnico que diga en el Ministerio que le gusta una opción, Castilla-La Mancha le puede ofrecer diez informes técnicos que dicen otra".

Pero, en todo caso, ha argumentado, "nadie se puede esconder detrás de los técnicos para decir dónde va una autovía o dónde va la alta velocidad". Ante eso, ha destacado, "está una decisión política".

García-Page cree que la alta velocidad también tiene que beneficiar a capitales más pequeñas y a muchas poblaciones. "Lo pagamos entre todos y tiene que beneficiar a la mayoría". Por eso, "vamos a pelear". Es más, ha subrayado, "terminaremos haciendo que se cumpla un compromiso para que la alta velocidad con Jaén, por supuesto, pare en La Mancha".

Caballero defiende el trazado del AVE por la provincia de Ciudad Real

Por su parte, el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades, José Manuel Caballero, ha manifestado que "desde el Gobierno de Castilla-La Mancha no contemplamos otra opción que no sea que la alta velocidad, el tren que comunica Jaén con Madrid, vaya por la línea de Manzanares, Valdepeñas y Alcázar de San Juan y así hasta Madrid por los lugares de la región y, sin duda, por un trazado que es el que han defendido distintos gobiernos y partidos políticos".

Caballero ha señalado que aunque "puede haber técnicos en este momento que piensen de otra manera", desde el año 2001 hay acuerdos de gobiernos de España, del Partido Popular y del Partido Socialista que establecían que este AVE pasaría por Alcázar de San Juan y por toda la zona de La Mancha.