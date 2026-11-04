Octubre cerró en Ciudad Real con 611 parados más y 2.300 afiliados menos en la Seguridad Social

Ciudad Real ha sido la provincia de Castilla-La Mancha donde más subió el paro en octubre. El desempleo registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 611personas en esta provincia, lo que significa casi un 2% más respecto al mes anterior, según los datos que publica el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El índice interanual deja 175 desempleados más en Ciudad Real.

De esta forma en la provincia hay 31.523 parados a finales de octubre. Fue servicios el sector que arrastró en mayor medida el aumento del desempleo en Ciudad Real, con 376 parados más.

Le siguen industria con casi un centenar, agricultura con 77 y el colectivo de sin empleo anterior con 76 más. Por su parte, el paro bajó en industria en 15 personas.

Por sexos, en la provincia continúa la misma tendencia, el paro femenino, 21.000 mujeres, es el doble que el masculino, con más de 10.000 hombres en desempleo.

En cuanto a la contratación, octubre ha registrado más de 12.000 contratos de trabajo en Ciudad Real, son 5.600 menos respecto al mes anterior, de los que menos de la mitad, unos 5.300, fueron indefinidos.

Pérdida de afiliados en la Seguridad Social

También presenta malas cifras la Seguridad Social. En octubre se perdieron 2.300 cotizantes en Ciudad Real, lo que deja el total de afiliados en algo más de 186.000.

En la provincia hay casi 19.000 beneficiarios de prestaciones por desempleo, lo que supone un gasto de 20 millones de euros, con una cuantía media de prestación contributiva de 978 euros al mes.