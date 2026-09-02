Más de 7.000 personas muestran su apoyo y solidaridad a Ceuta desde la Plaza Mayor de Ciudad Real

Ciudad Real ha mostrado este miércoles por la tarde un multitudinario apoyo al pueblo de Ceuta y toda la solidaridad ante la situación que se está viviendo en la ciudad autónoma desde el pasado 30 y 31 de julio, cuando se produjo una entrada masiva de inmigrantes, que cruzaron de forma ilegal la frontera a través del espigón de El Tarajal, lo que ha generado un momento de falta de seguridad y alta tensión política, social y humanitaria.

Ante esta situación, la Federación Española de Municipios y Provincias ha convocado concentraciones en toda España, coincidiendo con el día de Ceuta, una cita que en Ciudad Real ha tenido un respaldo multitudinario con más de 7.000 personas que han llenado la Plaza Mayor, en un acto en el que se ha escuchado el himno de ciudad autónoma y en el que el alcalde de Ciudad Real ha leído la carta remitida por Juan Jesús Vivas, presidente ceutí, a todos los alcaldes de España.

Minutos antes, Francisco Cañizares ha señalado que “hoy es el día de Ceuta, no podíamos olvidarnos de esta ciudad autónoma en un día tan importante para ellos y después del mes y pico que están pasando”, recordando que “hemos salidos en esta plaza y en otros lugares de la ciudad con motivo de la Dana de Valencia o el por el accidente de Adamuz, y no podíamos dar la espalda a nuestros compatriotas de Ceuta ante la situación que están viviendo”.

Representantes institucionales y políticos en la concentración | OC

El alcalde ha querido mandar “la solidaridad del pueblo español, concretamente del ciudadrealeño, en las dificultades que están sufriendo después de un ataque, de una violación a la integridad territorial de nuestro país”, recordando que estas últimas son palabras del propio presidente del Gobierno al día siguiente de la crisis migratoria.

En ese contexto, Francisco Cañizares ha considerado que “esos hechos tan graves que sucedieron a finales de julio se han ido enquistando en una ciudad que está al borde del colapso, y no podemos olvidarles en un día tan importante, el día de la ciudad autónoma de Ceuta, a los que mandamos desde aquí nuestro abrazo, nuestra solidaridad y nuestro apoyo como españoles y sintiendo como propia la situación que están sufriendo ellos en su ciudad”.

El alcalde de Ciudad Real ha estado acompañado por el resto de concejales del equipo de Gobierno y del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento, además de diputados nacionales del Partido Popular y del propio VOX, entre otras autoridades.

Chamorro (VOX): "Cuando se ataca a Ceuta, se ataca a toda España"

El diputado nacional de VOX por Ciudad Real, Ricardo Chamorro, y el diputado regional y presidente provincial de VOX en Ciudad Real, Luis Blázquez, han participado en la concentración celebrada ante el Ayuntamiento de Ciudad Real en apoyo a los españoles de Ceuta y en defensa de la soberanía y la integridad territorial de España.

En declaraciones a la prensa previas al inicio del acto, Chamorro ha afirmado que «para seguir siendo España, España tiene que defenderse» y ha trasladado un mensaje rotundo de respaldo a los ceutíes: «No están solos. Cuando se ataca a Ceuta, se ataca a toda España».

El diputado nacional ha denunciado que Marruecos ha utilizado la inmigración ilegal «como arma de presión contra nuestra soberanía y nuestra integridad territorial» y ha rechazado que lo sucedido pueda reducirse a una simple crisis migratoria: «Ha sido una invasión».

Ricardo Chamorro ha acudido a la concentración de Ciudad Real | OC

Chamorro también ha criticado duramente la actuación del Ejecutivo nacional: «Mientras los ceutíes padecen miedo, inseguridad y abandono, el Gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido una pasividad que constituye una traición a España».

Por ello, ha reclamado recuperar inmediatamente el control de la frontera, devolver a los invasores, reforzar a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y exigir responsabilidades políticas por lo sucedido.

El PSOE de la provincia de Ciudad Real ha trasladado este 2 de septiembre, coincidiendo con la celebración del Día de la Ciudad Autónoma de Ceuta, “su apoyo total, rotundo y sincero al pueblo ceutí”, así como su cercanía y solidaridad con todos sus vecinos y vecinas, a quienes ha querido hacer llegar todo su apoyo ante los momentos complicados que atraviesa la ciudad.

En este sentido, han indicado que “cualquier respuesta ante una realidad de esta complejidad debe desarrollarse desde el respeto a los derechos humanos, la protección de las personas en situación de especial vulnerabilidad y la defensa de una convivencia basada en el respeto y la dignidad”.

Asimismo, han manifestado que entienden que afrontar situaciones de esta naturaleza requiere “la cooperación y coordinación de todas las administraciones públicas, compartiendo responsabilidades y poniendo los recursos necesarios para garantizar tanto una atención adecuada a las personas como la capacidad de los servicios públicos para ofrecer una respuesta digna, eficaz y suficiente”.

El PSOE provincial quiere trasladar su reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a los profesionales de los servicios públicos, por la profesionalidad, responsabilidad y sensibilidad con las que están trabajando para proteger a la ciudadanía y recuperar la convivencia y la normalidad.

Banderas de C-LM, España y Ceuta en la sede provincial del PSOE | OC

Respecto a las concentraciones convocadas por PP y Vox, el Partido Socialista ha recordado que ya ha expresado su posición ante unas “concentraciones partidistas impulsadas por PP y Vox aprovechando la presidencia de la FEMP, y convocadas de manera unilateral y sin consenso con el resto de partidos que forman parte de la Federación”, y ha defendido que la solidaridad con Ceuta debe expresarse desde la unidad y la responsabilidad institucional, sin utilizar una situación tan compleja como arma política, “que es lo que han hecho PP y Vox”.

Como muestra de este apoyo, la bandera de Ceuta ondeará durante todo el mes de septiembre en la sede provincial del PSOE de Ciudad Real, un gesto de solidaridad y cercanía con el pueblo ceutí que los socialistas comparten con sus ayuntamientos, que también están

trasladando su apoyo a la Ciudad Autónoma a través de declaraciones institucionales, escritos dirigidos a su presidente o la colocación de la bandera de Ceuta en sus ayuntamientos.

El PSOE provincial ha concluido reiterando su solidaridad con todos los ceutíes: “Desde la provincia de Ciudad Real queremos que todos los ceutíes sientan nuestra cercanía y nuestro apoyo. No estáis solos”.