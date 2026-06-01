Más de 1.000 reuniones cerradas antes de que comience FENAVIN MATCH en Ciudad Real

Todo preparado para que el complejo ferial IFEDI de Ciudad Real celebre mañana martes y el miércoles la primera edición de FENAVIN MATCH, organizada por la Diputación.

Son ya más de 1.000 contactos y reuniones entre bodegas y compradores las que se han cerrado antes de que comience esta feria nacional del vino en formato más reducido para cubrir el hueco de los años pares en los que no hay FENAVIN.

Lo ha avanzado en Onda Cero la vicepresidenta segunda y responsable institucional de FENAVIN MATCH, Sonia González, quien recuerda que además hay otra herramienta para facilitar las reuniones de manera inmediata durante la feria.

González dice que las previsiones iniciales se han superado y finalmente en FENAVIN MATCH habrá 350 bodegas, más de 200 compradores internacionales procedentes de más de 50 países y la Galería del Vino contará con más de 600 referencias.

FENAVIN MATCH continuará teniendo un carácter exclusivamente profesional y de negocio para intensificar las relaciones comerciales en el sector vitivinícola, sobre todo de la provincia de Ciudad Real.

Bajo el lema “solo contactos, solo oportunidades, solo negocio”, en FENAVIN MATCH se dará cita bodegas pertenecientes a diferentes zonas vitivinícolas como La Mancha, Valdepeñas, Campo de Calatrava, Ribera del Duero, Rioja, Rías Baixas, Rueda, Toro, Jumilla ok Cava.