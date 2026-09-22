Junta vincula la finalización de la autovía del IV Centenario a la financiación autonómica

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha situado en el 97% el porcentaje de sus 1.054 compromisos de legislatura que están cumplidos o presentan un grado de ejecución superior al 50%, cuando restan ocho meses para las elecciones autonómicas previstas para el próximo 23 de mayo.

Así lo ha señalado el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, tras el conocido como 'sanedrín', el encuentro periódico que el presidente regional, Emiliano García-Page, mantiene con todo su gabinete para evaluar el cumplimiento del programa de gobierno, celebrado en esta ocasión en la finca Encomienda de Mudela (Ciudad Real) y perteneciente al Estado.

Caballero ha explicado que este será el "último gran encuentro de análisis antes de marzo", mes en el que está prevista la convocatoria de las elecciones autonómicas, y ha señalado que el Ejecutivo ha revisado un total de 1.054 compromisos procedentes tanto del programa electoral como de los anuncios realizados por García-Page durante los debates sobre el estado de la región y a lo largo de la legislatura.

Según el balance ofrecido por el vicepresidente segundo, el 75% de los compromisos ya están cumplidos o se encuentran en una fase muy avanzada de ejecución, mientras que el porcentaje se eleva hasta el 97% si se incluyen aquellos que han superado la mitad de su ejecución.

Caballero ha añadido que, en el último año, el grado de cumplimiento ha avanzado 26 puntos.

AUTOVÍA IV CENTENARIO Y UCI DE TOMELLOSO

Preguntado por algunas de las demandas que siguen pendientes en la provincia de Ciudad Real, como la finalización de la Autovía del IV Centenario, cuyas obras quedaron detenidas en 2011, Caballero ha vinculado su ejecución a la financiación autonómica y a la necesidad de priorizar el destino de los recursos públicos.

"Necesitamos más financiación y por esto es tan importante la pelea de la financiación autonómica", ha señalado el vicepresidente segundo, quien ha defendido que cuando el reparto de los recursos estatales "es injusto y perjudica a Castilla-La Mancha" el Ejecutivo regional no puede abordar todas las infraestructuras que desea.

"Tenemos que priorizar a dónde destinamos los recursos y hemos decidido destinarlos al bienestar, la sanidad y la educación", ha añadido.

Sobre la reclamación de una UCI en el Hospital de Tomelloso, Caballero ha defendido que la decisión debe responder exclusivamente a criterios técnicos y profesionales.

"Precisamos de la decisión de los profesionales, los médicos, para tomar decisiones tan importantes como instalar una UCI en un hospital. Eso no puede ser una decisión política", ha afirmado.

En este sentido, ha asegurado que Castilla-La Mancha cuenta con hospitales "bien dotados", con más profesionales y una apuesta creciente por la tecnología, y ha advertido de que el Gobierno regional no va a "sucumbir a la demagogia y al electoralismo" en decisiones que, según ha sostenido, podrían terminar perjudicando los intereses de la región.