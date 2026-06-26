La Junta culminará en verano el traslado a la Ciudad Administrativa de Ciudad Real de las ocho delegaciones

La delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha visitado la Ciudad Administrativa con motivo del inicio del traslado de las diferentes delegaciones provinciales al nuevo edificio dentro del compromiso del Gobierno de Emiliano García-Page “con la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos ya que la modernización de estas infraestructuras va a permitir que los 1.200 empleados y empleadas de las ocho delegaciones provinciales se ubiquen en esta misma sede así una mejor atención a la ciudadanía en unas instalaciones ”modernas y accesibles”.

Durante la visita, Blanca Fernández ha explicado que este traslado de servicios que se ha iniciado con los empleados y empleadas de la Delegación provincial de Sanidad “se realizará de forma ordenada y progresiva, a lo largo de las próximas semanas y durante, aproximadamente, todo el mes de julio, hasta completar las ocho delegaciones provinciales, con el objetivo de que comience a funcionar con total normalidad tras el verano”.

La representante del Gobierno regional ha destacado la nueva Ciudad Administrativa de Ciudad Real cumple con los objetivos que el Ejecutivo autonómico se ha marcado; entre los que ha señalado, el facilitar el acceso de la ciudadanía a la Administración regional, permitiendo realizar todos sus trámites en un único espacio, “ahorrando tiempo y desplazamientos innecesarios”. Una “gran ventanilla única” para “atender la necesidades y demandas” de las más de 2.400 personas que va a acoger diariamente el edificio.

Blanca Fernández ha visitado la Ciudad Administrativa | OC

Blanca Fernández ha resaltado que la Ciudad administrativa es una de las obras civiles más importantes de la región, y la segunda de mayor dimensión de la ciudad que ha supuesto una inversión del Gobierno de Emiliano García-Page para esta rehabilitación integral del antiguo hospital del Carmen de 40 millones de euros.

El edificio está ubicado en una parcela de casi 18.000 metros cuadrados, cuenta ahora con más de 26.000 metros cuadrados construidos, destinando el 90 por ciento a uso administrativo y atención a la ciudadanía.

La intervención ha transformado completamente el espacio interior y exterior, manteniendo la fachada original e incorporando soluciones de eficiencia energética como sistemas de aerotermia y paneles solares.