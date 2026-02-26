Jornada de ciberseguridad en la Cámara de Ciudad Real: nueve de cada diez ciberdelitos son estafas informáticas

La Oficina Acelera Pyme de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, en colaboración con la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real, la Guardia Civil y la Policía Nacional, ha celebrado este 26 de febrero una jornada especializada en ciberseguridad dirigida a empresarios, autónomos y profesionales de la provincia.

El encuentro, desarrollado en el Salón de Actos de la Cámara ha reunido a 50 empresas que han conocido amenazas digitales reales que afectan directamente al tejido empresarial, a través de ejemplos prácticos, casos reales y recomendaciones para prevenir ataques y proteger los negocios.

El subdelegado del Gobierno de España en Ciudad Real, David Broceño, ha alertado que “antes las estafas entraban por una puerta o una ventana; hoy basta con una llamada, un SMS, un correo electrónico o una urgencia fingida. Los delincuentes ya no necesitan pasamontañas, con una wifi pueden penetrar en las empresas”.

Además, Broceño destacó el papel de los Cuerpos de Seguridad del Estado en esta jornada: “Contar con la experiencia de Policía Nacional y Guardia Civil y con la capacidad tractora de la Cámara de Comercio nos permite trasladar una idea clara: la prevención es clave.”

El subdelegado del Gobierno recuerda que uno de cada cinco delitos está relacionado con la ciberdelincuencia, y dentro de este ámbito, nueve de cada diez casos son estafas informáticas.

Jose Luis Ruiz durante su intervención en la jornada | OC

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, José Luis Ruiz, destacó la importancia estratégica de esta materia en el actual contexto empresarial, subrayando que “nos enfrentamos a uno de los desafíos más urgentes y estratégicos de nuestro tiempo: la ciberseguridad".

Ruiz señala que "en un contexto en el que la digitalización de nuestras empresas no es una opción sino una realidad, también crece de forma paralela la exposición a amenazas digitales que pueden poner en riesgo no solo datos e infraestructuras, sino la propia continuidad de nuestras actividades productivas y de servicio”.

También recuerda que el 3 de marzo se pondrá en marcha el programa cameral Pyme Cibersegura y ha animado a las empresas de la provincia a que se unan a esta iniciativa.