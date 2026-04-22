Interceptan un vehículo con 46 kilos de cocaína en la A-4 en Manzanares

Durante un dispositivo operativo para la protección de la seguridad ciudadana, llevado a cabo por la USECIC de Ciudad Real en la A-4, ha sido interceptado un vehículo que circulaba sentido Madrid con una carga de más de 45 kilos de cocaína.

Durante la realización de este dispositivo a la altura del término municipal de Manzanares (Ciudad Real) este vehículo, una furgoneta pequeña, fue introducida en el control para su inspección por parte del perro del servicio Cinológico y su posterior registro por los agentes, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado de prensa.

Avanzando por el vehículo el guía canino con el perro de servicio, este detectó varios puntos que necesitaban de una revisión más profunda, por lo que el vehículo fue trasladado a el acuartelamiento de Manzanares donde se podría inspeccionar a fondo.

Una vez allí, se revisaron todas las zonas que una vez más volvió a marcar el perro especializado en la detección de estupefacientes, levantando los asientos y la moqueta se consiguió vislumbrar a través de una rendija lo que parecían ser unos paquetes de color verdoso, marrón y negro.

Material incautado por la Guardia Civil | OC

Una vez que el hueco fue totalmente abierto se localizaron 40 paquetes rectangulares de lo que se presumía era cocaína. Tras ser pesados los paquetes, estos arrojaron un peso total de 45.6 kilogramos de cocaína según el narcotest. Estos serán remitidos a la Delegación de Sanidad que fijará tanto el peso total exacto como su pureza.

En cuanto al único ocupante y conductor, residente en Madrid, fue detenido por un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, siendo remitidas estas diligencias y el detenido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Manzanares