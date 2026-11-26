Como saben, el parque arqueológico de Alarcos en Ciudad Real ha sido distinguido con el reconocimiento a Mejor Hallazgo Histórico Nacional en la tercera edición de los Premios de los Lectores +Historia, organizados por la revista Historia National Geographic.

Una distinción otorgada por votación popular. La directora del equipo de investigación del parque de Alarcos, Rosario García Huerta, ha manifestado en Onda Cero que este galardón es un reconocimiento a los 30 años de trabajo que vienen realizando en este yacimiento y también supone una mayor proyección para este parque arqueológico.

En el caso de Alarcos, cuyo yacimiento tiene más de 30 hectáreas, el reconocimiento pone de relieve la importancia de las investigaciones desarrolladas en la necrópolis ibérica, donde se han descubierta ya 250 tumbas, una mínima parte de las que se han podido descubrir, según ha dicho García Huerta.

Entre los hallazgos más destacados figuran dos espadas celtíberas de hoja recta y doble filo, una de ellas acompañada de un puñal, que aparecieron dobladas intencionadamente como parte de los rituales funerarios.

También se han recuperado enterramientos de doble urna, fíbulas, cerámicas y distintos elementos de los ajuares, materiales que permiten profundizar en las prácticas funerarias, las creencias y la organización social de las comunidades ibéricas que habitaron Alarcos.

En la otra necrópolis, la almohade, se han excavado 44 tumbas.