La Feria del Libro de Ciudad Real comienza con buenas expectativas

Hasta el próximo domingo la Plaza Mayor de Ciudad Real se ha convertido en un gran escaparate literario en el que los amantes de la lectura van a poder encontrar una oferta muy amplia y variada de todo tipo de géneros.

La nueva edición de la Feria del Libro ha abierto sus puertas esta mañana con la presencia de 24 casetas en las que están representadas las librerías y las editoriales locales, con la participación también de otras entidades de ámbito regional.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, y el concejal de Cultura, Pedro Lozano, junto a numerosos miembros de la corporación municipal han visitado este mediodía las instalaciones de la Feria del Libro.

Lozano ha invitado a la ciudadanía a que pase durante estos cuatro días por la Plaza Mayor para disfrutar de la propuesta que hacen las editoriales y las librerías locales. Para el Ayuntamiento de Ciudad Real, ha señalado el edil, la Feria es un evento “importantísimo, celebramos el libro como elemento fundamental, transmisor de información, de conocimiento y libertad y punto de encuentro”.

Inauguración de la Feria del Libro de Ciudad Real | OC

La Feria del Libro ha comenzado con buenas expectativas entre los participantes. Rafael Díaz ha destacado el gran momento que está viviendo el libro tanto en formato papel como en digital. Los visitantes van a encontrar durante estos días “mucha magia, muchos autores y muchas actividades”.

La Feria, señala, es “un momento único con mucho encanto” en el que se puede “compartir experiencias con los autores”. Las editoriales y librerías ofrecen hasta el domingo gran parte de su catálogo de forma más económica, con interesantes descuentos para los compradores.

La Feria del Libro cuenta este año con una zona de firmas compartidas por la que van a pasar más de 70 autores para firmar ejemplares de sus obras.

Inauguración de la Feria del Libro de Ciudad Real | OC

Además, se desarrollará un completo programa cultural de actividades paralelas para pequeños y mayores, entre las que no falta el clásico concierto musical en la tarde del sábado y, como novedad, una “lectura silenciosa” que nace a iniciativa del Colegio Dulcinea del Toboso el viernes a mediodía.

En la Feria del Libro 2026 estarán presentes las librerías ciudadrealeñas Litec, Europa, Kairós, Serendipia, Espacio ZZ Books y Ruiz Morote, así como las editoriales Biblioteca de Autores Manchegos, IEM, Editorial Serendipia, Editorial Ruiz Morote, Alambre Ediciones y Edicam (con representación de catorce editoriales de la región)