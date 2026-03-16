Estudiantes de Educación de Ciudad Real volverán a Tinduf en la vigésima edición de un proyecto solidario único en España

Un total de 70 estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en el campus de Ciudad Real realizarán, un año más, sus prácticas educativas en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, dentro de un proyecto de cooperación internacional sufragado por la Diputación de Ciudad Real que alcanza su vigésima edición.

El rector de la UCLM, Julián Garde; el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, y el decano de la Facultad de Educación, Pedro Salido, han sido los encargados de presentar este lunes la nueva edición del programa.

La iniciativa, puesta en marcha en el curso 2002-2003, nació con el objetivo de ofrecer al alumnado la oportunidad de colaborar con el pueblo saharaui a través de la educación, aportando sus conocimientos, experiencia y recursos en los centros educativos de los campamentos.

El decano de la Facultad de Educación, Pedro Salido, ha destacado que se trata de una iniciativa que permite a los estudiantes implicarse en un proyecto de cooperación que, además de aportar apoyo educativo en los campamentos, les ofrece una visión más amplia de la realidad social y educativa.

Salido ha subrayado que el proyecto es posible gracias al respaldo institucional de distintas entidades, entre ellas la Diputación de Ciudad Real, que financia el coste del programa, así como las aportaciones que realizan las Cortes de Castilla-La Mancha y el Rectorado de la UCLM, además del trabajo de un equipo humano integrado por profesorado y alumnado que participa de manera altruista.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha definido la iniciativa como un "proyecto afectivo y educativo", que permitirá que los estudiantes desarrollen sus prácticas en los campamentos con actuaciones centradas en el refuerzo del castellano y en el apoyo a la actividad educativa en las escuelas.

Valverde ha señalado que la institución provincial respalda el programa desde hace años y que en esta edición aporta 50.000 euros, dentro de su compromiso con el pueblo saharaui y con diferentes iniciativas de cooperación, como la ayuda alimentaria, el programa Rauni o el proyecto Vacaciones en Paz.

Además, ha defendido que este tipo de iniciativas no solo benefician a la población de los campamentos, sino que también suponen una experiencia formativa de gran valor para los estudiantes, que regresan con una visión más amplia tras participar en el proyecto.

Finalmente, el rector de la UCLM, Julián Garde, ha recordado que desde su puesta en marcha el programa ha permitido que más de 4.000 personas participen en esta experiencia y que más de 2.000 estudiantes hayan desarrollado allí sus prácticas educativas.

Garde ha agradecido a la Diputación el apoyo prestado a lo largo de los años, tanto desde el punto de vista financiero como humano, y ha destacado que se trata de un proyecto que encaja plenamente con el compromiso social de la universidad.

El próximo grupo de estudiantes viajará a los campamentos el 7 de abril, en lugar de febrero como era habitual, debido a la coincidencia con el Ramadán.

Durante tres semanas desarrollarán actividades educativas en madrasas, institutos y guarderías, con intervenciones centradas en el apoyo al aprendizaje y en el refuerzo del castellano en las aulas.