Diputación de Ciudad Real programa 6 conciertos solidarios entre junio y julio: Marta Sánchez, Loquillo, Duncan Dhu...

La Diputación de Ciudad Real ha presentado esta mañana el programa de los Conciertos Solidarios de la Diputación, una edición especial organizada con motivo de su décimo aniversario y que supondrá un importante cambio de formato respecto a años anteriores. La programación reunirá seis grandes conciertos repartidos por distintas comarcas de la provincia con artistas de primer nivel nacional y con un marcado objetivo cultural, turístico, económico y solidario.

Marta Sánchez, Loquillo, Duncan Dhu, Pastora Soler, Ana Torroja, Omar Montes y Chambao protagonizan un ciclo estival que se celebrará entre el 12 de junio y el 11 de julio en Argamasilla de Calatrava, Membrilla, Socuéllamos, Villanueva de la Fuente, Campo de Criptana y Malagón.

Durante la presentación, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha destacado que esta edición nace con la intención de convertir el ciclo en un gran escaparate de promoción provincial y ha subrayado la importancia de adaptar este programa a una nueva realidad cultural y turística, apostando por una edición especial coincidiendo con el décimo aniversario de una iniciativa ya consolidada en toda la provincia.

Valverde ha comenzado su intervención agradeciendo el trabajo desarrollado por el área de Cultura y Turismo y, especialmente, por la vicepresidenta primera, María Jesús Pelayo, por el esfuerzo realizado para reforzar y modernizar el formato del programa. “Había que pensar en una edición especial, una edición que pusiera en valor una fecha tan significativa como es este décimo aniversario”, ha dicho.

El presidente ha destacado que la nueva propuesta permitirá llevar a distintos puntos de la provincia conciertos de gran formato protagonizados por artistas de primer nivel del panorama musical español, tanto del presente como de décadas anteriores, pero que continúan teniendo una enorme capacidad de convocatoria: “Son conciertos de calidad, con artistas plenamente vigentes, y estoy convencido de que va a ser una programación de enorme éxito”.

Durante su intervención, Miguel Ángel Valverde ha tenido también palabras de felicitación para los alcaldes, alcaldesas y representantes municipales de los municipios participantes, subrayando la importancia de que formen parte de una programación conjunta impulsada desde la Diputación Provincial. En este sentido, ha reiterado que estos conciertos supondrán una importante oportunidad de promoción territorial para cada localidad. “Este programa va a permitir que mucha gente se acerque a vuestros municipios, que conozca la provincia y que descubra todo lo que cada localidad puede ofrecer. No es lo mismo organizar actividades de manera aislada que formar parte de una programación conjunta con repercusión provincial y regional”, ha explicado.

El presidente ha puesto en valor el atractivo turístico y patrimonial de los municipios anfitriones, haciendo referencia a enclaves emblemáticos como Campo de Criptana y su paisaje universal, el Campo de Montiel, la tradición agroalimentaria y vitivinícola de Membrilla y Socuéllamos, el entorno histórico de Argamasilla de Calatrava o el legado vinculado a Santa Teresa en Malagón, entre otros muchos, por ello, “estos conciertos no solo servirán para disfrutar de la música, sino también para conocer nuestra gastronomía, nuestras costumbres, nuestro patrimonio y toda la riqueza cultural y natural de la provincia de Ciudad Real”.

Valverde ha defendido, además, el trabajo que se está realizando desde la Diputación para impulsar la proyección exterior de la provincia y convertirla en un destino cada vez más atractivo. “Ciudad Real ha sido durante mucho tiempo una provincia con enormes potencialidades, pero también una gran desconocida. Poco a poco, gracias al trabajo conjunto de administraciones, ayuntamientos y sectores económicos como la hostelería, la gastronomía o la industria agroalimentaria, estamos consiguiendo posicionarla y darla a conocer”, ha asegurado.

Valverde durante la presentación de los conciertos | OC

En este contexto, ha recordado los datos positivos registrados por la provincia en materia turística, “Ciudad Real fue en 2025 la provincia del interior de España que más creció en alojamientos rurales y número de visitantes, y los datos del primer trimestre de 2026 siguen mostrando esa misma tendencia positiva”.

Finalmente, ha señalado que iniciativas como los Conciertos Solidarios o programas como Sabor Quijote contribuyen directamente a reforzar ese crecimiento turístico y económico, ya que “apostar por grandes eventos culturales y deportivos es fundamental para atraer visitantes y seguir generando oportunidades en nuestros pueblos”.

Miguel Ángel Valverde también ha incidido en el importante componente social y solidario del programa, recordando que el pasado año ya se alcanzaron cifras récord de recaudación y ha mostrado su confianza en que esta nueva edición, con conciertos de mayor capacidad y artistas de gran proyección, permita incrementar todavía más la ayuda destinada a entidades del tercer sector que trabajan con personas vulnerables. “Si unimos promoción turística, actividad económica y solidaridad, conseguimos un círculo perfecto. Estos conciertos son una oportunidad única para seguir promocionando la provincia de Ciudad Real y al mismo tiempo ayudar a quienes más lo necesitan. Espero que esta edición de los Conciertos Solidarios se convierta en un gran verano musical”, ha finalizado.

Un nuevo formato con conciertos de mayor impacto

Por otra parte, la vicepresidenta primera y responsable del área de Impulso Sociocultural y Turístico de la Provincia, María Jesús Pelayo, ha remarcado que esta edición especial supone un importante cambio de modelo tras años de evolución del programa, que ha recorrido cerca del ochenta por ciento de los municipios de la provincia, a través de distintos formatos musicales, culturales y varios nombres diferentes, “hemos tenido conciertos en plazas, conciertos vinculados a la naturaleza, conciertos en lugares emblemáticos y, finalmente, conciertos solidarios. Queríamos que no fuera una edición más, sino una edición diferente, con un cambio importante que estuviera a la altura de estos diez años de música, cultura, turismo y solidaridad”, ha afirmado.

Pelayo ha agradecido especialmente la implicación de los ayuntamientos participantes y el esfuerzo realizado por los municipios para formar parte de esta edición. “Sabemos el trabajo que supone para los ayuntamientos organizar eventos de estas características y por eso quiero agradecer especialmente a todos los alcaldes su presencia y su compromiso con este proyecto”.

La vicepresidenta primera ha explicado que el nuevo modelo responde tanto a criterios técnicos como estratégicos. “Los artistas requieren hoy unas necesidades técnicas muy importantes y es complicado desarrollar conciertos de gran formato en determinados espacios emblemáticos. Por eso hemos apostado por recintos con mayor capacidad y mejores condiciones técnicas”. En este sentido, ha subrayado que el objetivo es incrementar la repercusión del programa y atraer a un mayor número de visitantes. “Es verdad que son menos conciertos, pero son conciertos con mucho mayor impacto. Hemos querido apostar por artistas de primer nivel nacional capaces de atraer más público y generar una mayor repercusión cultural, turística, económica y solidaria”, ha señalado.

Asimismo, ha explicado que toda la programación se desarrollará entre el 12 de junio y el 11 de julio para evitar coincidir con fiestas patronales y otras actividades culturales organizadas por los municipios de la provincia. La vicepresidenta ha insistido en que el programa busca mucho más que ofrecer espectáculos musicales. “Queremos atraer visitantes a la provincia, generar movimiento en la hostelería, en el comercio, en los alojamientos y en los servicios. Queremos que la gente venga al concierto, conozca nuestros municipios, se quede a dormir y consuma en nuestros territorios”, ha dicho.

La Diputación asumirá íntegramente la organización y producción del ciclo, facilitando así la celebración de eventos de gran formato en colaboración con los ayuntamientos anfitriones. Los conciertos serán gratuitos, aunque será necesario adquirir un pase solidario de 10 euros, disponible a través de la plataforma Globalentradas, desde hoy mismo, y la recaudación tendrá fines benéficos.

Programación completa

El ciclo comenzará el 12 de junio, con Marta Sánchez, en el Parque Huerta Asaura de Argamasilla de Calatrava, una de las voces más reconocibles y potentes de la música española. Al día siguiente, el 13 de junio, el turno será para Loquillo en el Recinto Ferial Espino de Membrilla: el mítico rockero barcelonés, símbolo de toda una generación.

El 19 de junio, el municipio de Socuéllamos acogerá en su plaza de toros a Duncan Dhu, cuya música marcó los años ochenta y noventa con una enorme sensibilidad. Un día después, el 20 de junio, la gran voz de Pastora Soler ofrecerá un concierto en el campo de fútbol municipal de Villanueva de la Fuente .

Julio comenzará con la actuación de la artista madrileña, exvocalista de Mecano, Ana Torroja, el 3 de julio, en el auditorio de verano de Campo de Criptana, con el telón de fondo inigualable de los molinos manchegos. El broche final llegará el 11 de julio en Malagón, donde Omar Montes y Chambao compartirán escenario en el campo de fútbol municipal para poner el punto y final a una edición de altísima calidad de los Conciertos de la Diputación.

A lo largo de su primera década de existencia, el ciclo ha congregado a cientos de miles de espectadores y ha contribuido a posicionar la provincia de Ciudad Real como un destino de referencia en el ámbito del turismo cultural durante el verano.

La edición del décimo aniversario incorpora artistas de reconocimiento nacional y espacios para la música de la tierra, con artistas locales como Pantalikes que actuará en el concierto de Marta Sánchez, Sherydan antes del concierto de Loquillo, The Víboras en el concierto de Duncan Dhu y Santa Fortuna con Ana Torroja.