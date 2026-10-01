Detienen a un varón como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio en Puertollano

La Policía Nacional ha detenido en Jerez de la Frontera (Cádiz) a un varón al que se le imputa la comisión de un homicidio en grado de tentativa con arma de fuego.

El detenido presuntamente efectuó varios de los disparos que casi acaban con la vida de otro implicado durante una reyerta entre clanes familiares afincados en la localidad de Puertollano (Ciudad Real), según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar a principios del pasado mes de junio en uno de los barrios más conflictivos de esa localidad, donde las rivalidades entre dos familias derivó en un enfrentamiento que se saldó con la utilización de armas de fuego y el principal cabecilla de uno de esos clanes en estado crítico en el Hospital Santa Bárbara de Puertollano con una herida de bala en el abdomen.

La localización del proyectil, la hemorragia y graves lesiones de la víctima, forzaron su traslado al hospital de Toledo donde pudo salvar la vida tras semanas ingresado en la UCI.

Los investigadores de la Policía Nacional y la posterior inspección ocular técnico policial de la Brigada de Policía Científica realizada en agosto permitieron identificar y determinar que el principal autor del tiroteo utilizó un arma corta, una pistola del calibre 9 mm que no pudo ser localizada en ese momento.

Dinero intervenido por la Policía Nacional | OC

Huyeron de Puertollano tras el tiroteo

La investigación policial determinó que los principales implicados en la reyerta abandonaron precipitadamente la localidad de Puertollano para evitar su localización y posterior detención.

Las pesquisas llevadas a cabo por la Policía Judicial ubicaron finalmente a parte de los implicados en Ciudad Real capital así como al máximo responsable de los disparos, oculto en Jerez de la Frontera (Cádiz).

La Policía Nacional llevó a efecto un total de cuatro entradas y registros, tres de ellas en Ciudad Real capital en los que se localizó otra de las armas implicadas en la reyerta, una pistola del calibre 9mm corto junto con 39 cartuchos.

El último registro lo realizó el Grupo Especial de Operaciones “GEO” en Jerez de la Frontera (Cádiz), que detuvo en el interior del inmueble al autor material de los disparos, que ocultaba en la vivienda un paquete con más de 36.500 euros en efectivo que habría dispuesto para su fuga.

Se trata de un conocido delincuente que cuenta con numerosos antecedentes penales previos por entre otros delitos, Pertenencia a Organización Criminal, Tráfico de Drogas y Riña Tumultuaria. Se decretó su inmediato ingreso en prisión provisional.