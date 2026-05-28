Detienen en Puertollano a una pareja de hermanos acusados de robar más de 18.000 euros en joyas

La Policía Nacional ha detenido en Puertollano a un varón y una mujer que eran buscados por varios delitos de hurto cometidos por el método del “descuido”, en joyerías de distintas provincias españolas.

La Policía Nacional de Puertollano detectó la presencia de estos dos hermanos, un hombre y una mujer de origen rumano que se hallaban alojados en un establecimiento hostelero de la localidad minera.

A partir de ahí, las pesquisas policiales lograron la identificación plena de ambos y, en el marco de la investigación, se consiguió determinar su participación como presuntos autores de diversos delitos de hurto cometidos en joyerías de Estepona, Orense, Jaén, Badajoz y Guadalajara, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado de prensa.

La pareja actuaban siempre con el mismo método: entraban en los establecimientos solicitando ver varias piezas de joyería de alto valor económico y, bien distrayendo a los empleados o bien en un momento de descuido de éstos, aprovechaban para sustraer las joyas con gran habilidad y salir apresuradamente del local.

Debido a la movilidad geográfica con la que actuaban resultó muy dificultosa su localización, pesando sobre ellos una reclamación judicial y varias reclamaciones policiales en vigor por los delitos cometidos, cuyo botín total asciende a más de 18000 euros (dieciocho mil euros) en joyas sustraídas.