Detienen a dos personas y desmantelan un punto de venta de marihuana y hachís en Ciudad Real

La Policía Nacional detuvo en Ciudad Real a dos personas como autores de un delito contra la salud pública. Los detenidos destinaban su propio domicilio como punto de venta de estupefacientes ubicado dentro del casco urbano de la capital.

La investigación se inició meses atrás al recibir diversas informaciones en torno a una vivienda situada en la zona de Puerta Toledo de la capital, coincidiendo con un punto de venta de sustancias estupefacientes que ya fue desmantelado en otro operativo policial a principios de año, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

La colaboración ciudadana y los datos recabados por la Policía Nacional, permitieron verificar que, efectivamente, el punto de venta se había reactivado detectándose un tránsito continuo de personas consumidoras/compradoras en las inmediaciones del domicilio.

Gracias al registro llevado a cabo en dicha vivienda se decomisaron 485 euros en efectivo, 65 g. de marihuana, 35 g. de hachís, así como útiles para el procesamiento y embalaje de la droga, una balanza de precisión y papelinas de aluminio.