La almagreña Gemma Arenas gana su décimo Quijote Maratón de Ciudad Real

Ciudad Real ha vivido una nueva fiesta del atletismo con la celebración de la XXX Quijote Maratón, que ha reunido a alrededor de 1.700 corredores entre las tres distancias de la competición: maratón, media maratón y 10.000 metros. Una participación que vuelve a convertir las calles de la capital en punto de encuentro para atletas, aficionados y ciudadanos, en una jornada marcada por el deporte, el esfuerzo y la convivencia.

La edición de este año, que ha contado con la maratoniana olímpica Yesenia Centeno como madrina, llegaba este año, como principal novedad, con un cambio de trazado, más urbano y diseñado para favorecer un recorrido más rápido.

Algo que ha supuesto un nuevo esfuerzo para la organización, pero que, a juicio del concejal de Deportes, Pau Beltrán, ha servido para “visibilizar aún más la ciudad”, a partir de ahí, el edil ha destacado las cifras de participación, “1.700 personas venidas de toda España y de muchos sitios de Europa y del Mundo, con deportistas de grandísimo nivel que vamos a tener en nuestra ciudad, que están llenando los hoteles desde ayer y que están creando un ambiente espectacular de deporte, de ilusión, de amistad y de competitividad”.

Salida de la Quijote Maratón | OC

Ya en la línea de meta, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha reconocido que “una de las cosas que nos gusta es que la gente, aparte de hacer deporte, disfrute la ciudad”, además, el primer edil ha destacado el papel de liderazgo de la organización “que lo hace estupendamente bien y son capaces de implicar a una buena parte de la sociedad ciudadrealeña”.

En lo deportivo, el nombre propio es el de la atleta almagreña Gemma Arenas, que ha obtenido su décima victoria en la Maratón, batiendo además su mejor marca persona en esta prueba con 2 horas 45 minutos y 55 segundos. En categoría masculina, la medalla de oro se ha ido para Carcaixent (Valencia) en el cuello del atleta Juan Gimeno, que completado el recorrido en 2 horas, 27 minutos y 10 segundos.

Dos atletas etíopes se han impuesto en la media maratón, en categoría masculina Haillu Adere (1:07:15), quien protagonizó un emocionante sprint con Abderrahman Bahali, quien finalmente fue segundo. La vencedora de la clasificación femenina ha sido Tefere Leta (1:17:10).

Por último, el 10.000, las victorias han sido para el atleta del CUA Pablo Sosa y la alicantina Violeta López.

La XXX Quijote Maratón escribe así un nuevo capítulo de su historia, con 1.700 participantes, tres distancias y un recorrido renovado que apuesta por una carrera más integrada en la ciudad y preparada para seguir creciendo.

De forma paralela, se ha celebrado en la pista del Polideportivo Rey Juan Carlos una nueva edición de la Carrera Mini, que ha contado con la participación de 2.500 escolares, que han recorrido diferentes distancias en función de su categoría.

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