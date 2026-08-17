La daimieleña Laura Cabanes hace realidad su sueño: bronce europeo en los 200 mariposa

16 de agosto de 2026. Esta fecha ya se ha colocado en lo más alto de la trayectoria deportiva de Laura Cabanes y, por tanto, del deporte daimieleño. Laura ya tiene su primera medalla internacional absoluta. Este domingo se colgó en París el bronce de los 200 mariposa en el Campeonato de Europa, tras conseguir su mejor marca personal (2:07.21) y agarrarse a esa tercera posición en unos últimos metros inolvidables.

La nadadora daimieleña se mantuvo en la pelea por las medallas durante los primeros 150 metros. Calcó los parciales que, una semana antes, como avanzó en Radio Daimiel, creía que le metían en esa pelea por el podio. Pero un metal de este nivel no se gana sin sufrimiento. Y en el último largo, en las últimas brazadas sin sacar la cabeza del agua, aguantó el mano a mano con la irlandesa Ellen Walshe, para tocar por delante y amarrar el bronce por apenas 19 centésimas.

Minutos después, con su medalla ya colgando de su cuello, la nadadora daimieleña confesaba que si esto se lo hubieran dicho a la Laura Cabanes de 10 años que empezó a nadar en el CN Daimiel no lo podría haber imaginado.

"Para mí esto significa muchísimo porque yo de pequeña no me veía capaz de lograr cosas como esta y que ahora lo haya podido conseguir significa que nada es imposible y que con trabajo todo se puede lograr", señaló Cabanes en declaraciones difundidas por la Federación Española de Natación.

Alegría de Laura Cabanes tras conseguir el tercer puesto en la final | OC

Una medalla que confía que no sea su tope, ya que, recalcó, "todavía queda mucho por hacer". "Esto no ha acabado, todavía queda mucho por hacer y por mejorar. Somos muy jóvenes todavía y pueden pasar muchas cosas", concluyó

Con solo 20 años (cumplirá 21 en enero) Laura Cabanes ha colocado su nombre en la selecta lista de nadadoras españolas con medallas internacionales. Sólo 16 lo habían hecho antes que ella (según la IA de Google), y además, lo ha logrado en la prueba que más alegrías le ha dado la natación femenina a nuestro país. En la misma donde Mireia Belmonte consiguió el oro olímpico en Río 16.

Todavía está lejos de sus marcas y de sus logros, pero por ahora puede decir que es campeona de europa junior y triple medallista, semifinalista olímpica y mundial y desde ayer bronce europeo. Y todo esto empezó aquí, en el Club Natación Daimiel y en la Piscina Climatizada. Con sus entrenadores Raúl Utrilla y Lorenzo Sobrino, y con una directiva que presidía su padre, Isaac Cabanes.

Esa gran familia de la natación daimieleña, aquellos con los que empezó a nadar cuando todavía se le caían sus primeros dientes, y muchos y muchas daimieleñas se han volcado en las redes sociales para felicitar a Laura. En la publicación de departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Daimiel en Facebook, se acumulan centenares de mensajes. Otros tantos en la cuenta personal de Laura Cabanes en Instagram.

Felicitaciones que también le han transmitido a nivel institucional el presidente de Castilla-la Mancha, Emiliano García-Page, que en Twitter ha subrayado que su éxito "reconoce tu talento, tu esfuerzo y tu constancia" y llena de orgullo a Daimiel y a toda Castilla-La Mancha.

Y también recibía la del alcalde de Daimiel, Leopoldo Sierra, que en el micrófono de Radio Daimiel, mostraba el orgullo de todo su pueblo por un éxito increíble. “Pensar que en un Europeo, donde España solo consigue dos medallas, que una de ellas sea una de daimieleña es muy significativo. Ese trabajo y ese esfuerzo diario ha tenido un fruto extraordinario. Es muy grande, es un orgullo tener una campeona así”, destacaba.

16 de agosto de 2026 ya es historia. En el calendario aparecen julio de 2027 en Budapest (Mundial) y, un año después, los Juegos Olímpicos en Los Ángeles: la ciudad de los sueños.