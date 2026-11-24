Ciudad Real va a poder disfrutar de una intensa programación especial con motivo de la Navidad, para la que han sumado esfuerzos gran parte de las concejalías del Ayuntamiento de Ciudad Real y un gran número de colectivos culturales, educativos, sociales, vecinales, hermandades y peñas para dar vida a más de un mes de actividades de una agenda “de ciudad” que supone un “escaparate del talento, la iniciativa y el compromiso de Ciudad Real”.

La concejal de Festejos, Mar Sánchez, y el concejal de Juventud, Infancia y Deportes, Pau Beltrán, acompañados por representantes de una gran parte de los colectivos que se han integrado en la programación, han sido los encargados de desvelar algunas de las principales citas. Sánchez ha destacado la “enorme capacidad de Ciudad Real para generar iniciativas y sumar esfuerzos”, logrando “convertir el compromiso de sus colectivos en propuestas para toda la ciudadanía”.

La edil ha agradecido la implicación de todos los colectivos en la puesta en marcha de esta programación que “combina grandes espectáculos, tradición, cultura, música, ocio familiar y refleja el dinamismo de nuestra sociedad”.

Una programación de Navidad que “invita a salir a la calle a disfrutar de la ciudad” y que comenzará este próximo viernes 27 de noviembre, a las 19:00 horas, con el tradicional encendido de la iluminación especial. En esta ocasión, ha avanzado la responsable de Festejos, con muchas sorpresas que podrán disfrutar los asistentes en la Plaza Mayor. A partir de ese momento se sucederán cerca de un centenar de propuestas de muy diverso tipo hasta la Cabalgata de Reyes en la tarde del 5 de enero.

Entre ellas, Jugarama volverá a convertirse en la principal propuesta para el ocio familiar, dando protagonismo a los más pequeños. Este año se ha ampliado el número de días de celebración: desde el 19 de diciembre y hasta el 4 de enero en las instalaciones de IFEDI con un intenso programa para la diversión.

Deportes para todos

La programación deportiva para estos días cuenta con más de una veintena de citas de disciplinas muy variadas. La más señalada del calendario volverá a ser la Carrera del Pavo en la mañana del 31 de diciembre, en el Parque Gasset, en la que se combina el atletismo con la convivencia familiar. Además de la propia carrera, los asistentes podrán disfrutar de una jornada social, en el marco de un ambiente navideño en el que no van a faltar las “migas de fin de año”.

Protagonismo para los belenes

Los belenes de la Asociación de Belenistas de Ciudad Real volverán a convertirse en otra de las referencias principales en estas próximas semanas, tanto para ciudadrealeños como visitantes.

El belén monumental del Antiguo Casino, “La sombra de Herodes”, se inaugurará el miércoles 2 de diciembre al igual que el “Tronco de la suerte” en el Museo López Villaseñor que en esta ocasión han montado un grupo de mayores de la Concejalía de Servicios Sociales.

El Belén Napolitano de la sala de exposiciones del Ayuntamiento quedará abierto al público el martes 8 de diciembre. Además, este año se ha programado una nueva edición de “La noche de los Belenes”, el sábado 2 de enero desde las 22:00 horas, con música en directo tanto en el Antiguo Casino, con la Coral Polifónica de Ciudad Real, como en el Belén Napolitano, con el grupo Musicordae, y en el Palacio de la Diputación provincial, con el Dúo Belcorde.

Los tres belenes contarán con ambientación especial “Candlelight”.

Novedades de la programación

El programa de la Navidad vuelve a repetir muchas de las convocatorias que son ya clásicas, y muy esperadas por los ciudadanos, pero también incluye novedades. Entre ellas las “Preuvas”, campanadas infantiles de fin de año que se desarrollarán en la Plaza Mayor el 30 de diciembre a las 12:00 del mediodía.

El Heraldo Real, el 4 de enero, modificará el que hasta el momento ha sido su recorrido habitual para que sea la Puerta de Toledo el escenario en el que las autoridades municipales le hagan entrega de las llaves de la ciudad. Posteriormente se podrá disfrutar de un video mapping proyectado en el propio monumento.

La programación completa se puede consultar ya en la página web del Ayuntamiento de Ciudad Real, www.ciudadreal.es, y en unos días estará disponible en formato papel en la Oficina Municipal de Turismo.