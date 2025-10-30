Chamorro (Vox) dimite como concejal en Ciudad Real

El diputado nacional de Vox por Ciudad Real, Ricardo Chamorro, ha anunciado su renuncia al acta de concejal en el Ayuntamiento de la capital, decisión que ha justificado por "coherencia" y por no poder compaginar ambas responsabilidades al cien por cien.

En rueda de prensa, Chamorro ha acusado a Regino Pérez, edil que tomará posesión este viernes como concejal no adscrito pese a presentarse en la lista de Vox, de "robar la voluntad popular" al desvincularse del partido antes de acceder a su escaño.

"Ha secuestrado un acta que no le corresponde. Lo normal sería que cuando alguien rompe con un partido renuncie al acta de concejal, sin embargo este hombre se aferra a ella", ha señalado.

El dirigente de Vox ha explicado que su renuncia permitirá que el acta sea recogida por Iván Mora, "la persona a la que realmente le correspondería" el acta de concejal, y ha anunciado que Fátima de la Flor asumirá la portavocía del grupo municipal, decisión que se hará efectiva este viernes.Chamorro, que ha sido teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ciudad Real desde el inicio del mandato, formó parte del equipo de gobierno junto al Partido Popular hasta la ruptura del pacto en febrero, tras el llamado 'caso mandalas', cuando Vox pidió retirar un cuaderno escolar elaborado por el Consistorio con ilustraciones sobre diversidad familiar al considerarlo "adoctrinador".

La negativa del alcalde, Francisco Cañizares, llevó al fin del acuerdo y a la retirada de competencias a los concejales de Vox.

Desde entonces, las relaciones entre PP y Vox en el Consistorio se han caracterizado por continuos desencuentros.

Chamorro ha querido "pedir disculpas a los vecinos de Ciudad Real" por los errores en la confección de la candidatura de 2023 al haber contado "con este tránsfuga" y ha asegurado que su partido "seguirá siendo la única alternativa real al bipartidismo".

"Vox está más fuerte que nunca y seguirá luchando con honradez por el sentido común", ha concluido.

Chamorro continuará como diputado nacional de Vox

Pese a su dimisión como concejal, Chamorro ha indicado que seguirá ejerciendo sus funciones como diputado nacional, donde forma parte de varias comisiones en el Congreso de los Diputados, y que continuará trabajando por los intereses de los ciudadrealeños y de toda Castilla-La Mancha desde Madrid.

El parlamentario ha asegurado que su salida del Ayuntamiento no supone en absoluto un paso atrás, sino una reorganización del trabajo político para reforzar la acción de Vox.