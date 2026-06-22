El Centro Regional del Folclore de Ciudad Real abrirá a principios de año tras resolver los últimos trámites técnicos

El Centro Regional del Folclore, de la Música y de la Cultura Tradicional de Castilla-La Mancha, ubicado en el edificio de La Ferroviaria de Ciudad Real, podría entrar en funcionamiento a principios del próximo año, una vez finalizadas las obras de rehabilitación del inmueble y pendientes todavía los últimos trámites técnicos, administrativos y de equipamiento.

Así lo ha anunciado este lunes el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, a preguntas de los medios, donde ha explicado que la apertura del centro no depende ya de la obra principal, sino de cuestiones posteriores necesarias para poner en marcha el recurso.

Caballero ha señalado que todavía queda por resolver una "cuestión técnica" que confía en que pueda quedar solucionada esta misma semana y que podría obligar a realizar algún corte en la ronda donde se encuentra el edificio.

A partir de ahí, según ha indicado, deberá completarse el proceso de licitación del equipamiento.

El vicepresidente segundo también ha avanzado que este martes se publicará en el Portal de la Junta la creación administrativa del centro, un paso necesario para dar forma a la estructura del recurso y definir tanto el continente como el contenido de un espacio que hasta ahora no existía como tal dentro de la organización autonómica.

La Ferroviaria, un inmueble de casi 2.000 metros cuadrados, ha sido rehabilitada por el Gobierno regional para albergar este centro, llamado a convertirse en el espacio de referencia de Castilla-La Mancha para preservar, fomentar y rescatar el folclore, la música tradicional, la cultura popular y las tradiciones de la comunidad autónoma.

Caballero ha destacado que se trata de un "proyecto importante para Ciudad Real, para la provincia y para el conjunto de Castilla-La Mancha", ya que permitirá concentrar en la capital un recurso regional vinculado a la identidad, los orígenes y la memoria cultural castellanomanchega.

El proyecto del Centro Regional del Folclore ha acumulado distintas fases desde su presentación inicial y ha estado marcado por retrasos, modificaciones de obra y la posterior necesidad de definir el contenido y la dotación del espacio.

Ahora, una vez finalizada la rehabilitación del edificio, la Junta sitúa la apertura en el horizonte de principios del próximo año.

El vicepresidente segundo ha enmarcado esta actuación en las inversiones que el Gobierno regional está realizando en Ciudad Real y ha defendido que el Ejecutivo autonómico sigue cumpliendo compromisos en la capital "sin mirar el color político" del Ayuntamiento.

Ciudad Administrativa de Ciudad Real

En este sentido, Caballero también se ha referido al traslado a la ciudad administrativa de Ciudad Real, levantada sobre el antiguo hospital del Carmen para concentrar en un mismo edificio buena parte de los servicios provinciales de la Junta que ahora se prestan desde distintas sedes.

El vicepresidente segundo ha explicado que el traslado se desarrollará a lo largo del mes de julio y que, a partir de agosto, los servicios estarán ya en condiciones de prestarse desde las nuevas dependencias.

Para ello, la Junta pondrá en marcha una campaña informativa con el objetivo de que la ciudadanía conozca qué oficinas cambian de ubicación en cada momento y evitar desplazamientos innecesarios.

Caballero ha defendido que esta actuación, con una inversión de unos 35 millones de euros y más de 24.000 metros cuadrados, busca mejorar la atención presencial, ordenar los servicios administrativos y ofrecer mejores condiciones tanto a los ciudadanos como a los empleados públicos.

La Residencia Gregorio Marañón de Ciudad Real estrena mejoras | Europa Press

La Residencia Gregorio Marañón de Ciudad Real estrena mejoras tras una inversión de 5,5 millones

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha inaugurado este lunes la reforma de la Residencia de Mayores Gregorio Marañón de Ciudad Real, una actuación en la que se han invertido 5,5 millones de euros para mejorar la accesibilidad, el confort del edificio y la atención que reciben las personas residentes.

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, y la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, han visitado la residencia para conocer de primera mano las actuaciones llevadas a cabo.

La consejera ha explicado que la obra ha permitido renovar la envolvente del inmueble, cambiar la carpintería exterior y sustituir más de 1.200 ventanas, además de acometer mejoras en los entornos y en la accesibilidad del centro.

Según ha señalado, la intervención no solo ha facilitado espacios más accesibles, sino que también ha contribuido a garantizar mejores cuidados para los residentes y mejores condiciones para los trabajadores.

En este sentido, ha defendido que el objetivo es que las personas mayores puedan vivir en la residencia "como uno vive en su casa".

La actuación se ha completado con la puesta en marcha de una sala multisensorial, que también ha sido inaugurada este lunes y que permitirá reforzar la atención y los cuidados dentro del entorno residencial.

García Torijano ha destacado que la Residencia Gregorio Marañón es un recurso de referencia para la provincia de Ciudad Real y para el conjunto de la comunidad autónoma.

En los últimos diez años, según ha indicado, el Gobierno regional ha destinado más de siete millones de euros a este centro para adaptarlo a las necesidades actuales y avanzar hacia una residencia "del siglo XXI".

La consejera ha enmarcado esta actuación dentro de la política de inversiones en recursos sociales del Ejecutivo autonómico. En la provincia de Ciudad Real, ha señalado, se han destinado 13,6 millones de euros en los últimos cinco años a distintos recursos que se han ido adaptando y reestructurando para mejorar la atención a los usuarios.

Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha defendido que atender a las personas mayores y a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad es una prioridad para el Ejecutivo regional.

"Invertir más de cinco millones en una residencia que atiende a las personas mayores es posiblemente el mejor gasto que puede hacer una sociedad que pretende ser digna", ha afirmado Caballero, quien ha subrayado que estas actuaciones permiten mejorar tanto el confort de los residentes como las condiciones de trabajo de los profesionales.

23.000 plazas con financiación públicas

El vicepresidente segundo ha recordado que Castilla-La Mancha cuenta con una red de 285 residencias públicas, privadas y concertadas, con más de 23.000 plazas con algún tipo de financiación pública.

Esta red, ha señalado, permite que las personas mayores puedan acceder a estos recursos con independencia de su situación económica.

En conjunto, la comunidad autónoma dispone de más de 28.000 plazas residenciales, de las que más de 23.000 tienen financiación pública, lo que supone ocho de cada diez plazas.

Según ha defendido la consejera, estos datos sitúan a Castilla-La Mancha como la comunidad autónoma con más plazas con algún tipo de financiación pública y la segunda con mayor número de plazas totales.

Caballero también ha puesto en valor que la red de recursos para personas mayores no esté concentrada únicamente en las zonas urbanas, sino extendida por el conjunto del territorio castellanomanchego, con el objetivo de garantizar la atención tanto en el medio rural como en las ciudades.

En este contexto, el Gobierno regional ha defendido la necesidad de contar con una financiación autonómica suficiente y justa para sostener los servicios públicos y reforzar las políticas sociales, especialmente aquellas dirigidas a las personas mayores y a las familias que necesitan estos recursos.