La candidata número uno al Congreso de los Diputados por el Partido Popular de Ciudad Real, Carmen Fúnez, ha asegurado que si su partido llega al gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre se fortalecerá el estado de derecho y el estado de bienestar.

En una entrevista concedida a Onda Cero, Fúnez ha dicho que al margen de las encuestas, “la mejor encuesta es la calle y esto me hace creer que el domingo se apostará por un cambio de políticas y de gobierno”.

Según Fúnez, el programa electoral del PP se basa en dos ejes principales que son fortalecer el estado de derecho y también el de bienestar “porque Sánchez ha empobrecido a las familias de clases medias”.

Asegura que los populares no solo van a garantizar derechos, la sanidad pública o la dependencia, sino que también bajarán impuestos como por ejemplo el IRPF a las familias con dos hijos, que los jóvenes que se incorporen al ámbito laboral no paguen IRFP en el primer año o el IVA cero para alimentos y productos básicos.

Presupuestos Generales del Estado

Carmen Fúnez señala que las medidas sociales aprobadas en los últimos tres consejos de ministros suponen un gasto de 22.000 millones de euros y en este sentido se ha preguntado “cómo se van a financiar estas medidas si no hay presupuestos generales del estado”.

Por eso, la candidata del PP afirma que su partido se compromete a aprobar los presupuestos en los primeros meses de 2027 “y habrá que ver qué medidas de las aprobadas en esos consejos de ministros se pueden desarrollar”.

También garantiza el pago de las pensiones de acuerdo con el incremento del IPC y además “vamos a trabajar para que el sistema público de pensiones sea rentable y mejorar la renta y los salarios del país”.

Agricultura, agua y Avant

En cuanto a la agricultura y el agua, tan importante para la provincia de Ciudad Real, Carmen Fúnez indica que con Núñez Feijóo se impulsará un Pacto Nacional del Agua y se nombrará a un ministro o ministra de Agricultura que sea capaz de defender en Bruselas “una PAC justa”.

Sobre las dificultades que están teniendo los usuarios de los trenes Avant que discurren entre Puertollano, Ciudad Real y Madrid, la candidata popular recuerda que “un mes después del accidente de Urda todo sigue igual, no hay trenes” y no entiende que tampoco haya servicios entre Ciudad Real y Puertollano y entre estas dos localidades con otras estaciones de Andalucía.

“Pedro Sánchez ha dejado aislados del AVE a Ciudad Real y Puertollano, es indignante e inaceptable”, dice Fúnez, quien asegura que si el PP gana las elecciones y gobierna “lo primero que haremos es dar respuesta a la urgencia de los usuarios, elaborar una auditoria de la red ferroviaria, poner en marcha un plan de infraestructuras de 300.000 millones de euros y mantener las ayudas y rebajas en los precios de los abonos del Avant”.