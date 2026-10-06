Carlos Marín, presidente de la patronal de Ciudad Real: "La huelga general está fuera de lugar, es un intento de distorsionar"

El presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín, ha manifestado que la huelga general que los sindicatos UGT y Comisiones Obreras van a convocar en otoño, antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, está fuera de lugar y es un intento de distorsionar.

En declaraciones a Onda Cero, Marín ha rechazado esta huelga, no ya solo por el daño que puede ocasionar a las empresas, sino porque además parece que su objetivo es marcar una pauta al gobierno que salga de las urnas.

Lamenta que sea la primera vez que se quiera convocar una huelga general contra la oposición y no contra el gobierno.

Adelanto de las elecciones

Tras el anuncio del anticipo de los comicios generales, el presidente de FECIR dice que ha llegado el momento de dar voz al pueblo. Asegura que la patronal tiene que colaborar con el gobierno que salga de las urnas porque hay muchos retos por delante que se estaban paralizando, como los precios, los costes de producción, el problema de la vivienda o la falta de mano de obra en algunos sectores.

Opina que no se podía seguir con un gobierno paralizado e incluso asegura haber visto a alcaldes respirar con alivio porque las generales se van a celebrar meses antes que las elecciones municipales.