Cañizares espera que la oposición "esté en la mejor disposición" para aprobar los presupuestos de Ciudad Real

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, reconoce que no será sencillo consensuar y acordar el presupuesto del Ayuntamiento para 2026 aunque espera que los grupos de la oposición “estén en la mejor disposición” para aprobar las cuentas municipales.

En declaraciones a Onda Cero, Cañizares asegura que en este mes de diciembre el proyecto de presupuestos, que superará los 90 millones de euros, será aprobado en Junta de Gobierno Local y que en enero se llevará al pleno municipal.

Recuerda que estos presupuestos van a recoger iniciativas y propuestas presentadas por los grupos de la oposición en los plenos. Por eso, el alcalde entiende que debería haber acuerdo y consenso y pide a los grupos que estén a la altura para que los presupuestos sean aprobados.

Además, Cañizares subraya que los presupuestos de los órganos autónomos del Ayuntamiento crecen el próximo año. Los del Patronato de Personas con Discapacidad aumentan un 17%, los del Patronato Municipal de Deportes lo hace en un 71% respecto al año 2023, y el IMPEFE duplica sus cuentas respecto a hace dos años.

Por otro lado, el primer edil lamenta que el grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha haya rechazado las enmiendas que presentó el Partido Popular a los presupuestos regionales de 2026. Enmiendas que se referían a la zona de Padre Ayala, San Martín de Porres o infraestructuras como la autovía Toledo-Ciudad Real.

Polígono SEPES: "El precio del suelo se debería rebajar en un 50%"

En otro orden de cosas, Francisco Cañizares ha confirmado que la previsión es que en enero el Ayuntamiento recepcione las obras de urbanización del Polígono Industrial de SEPES.

Es una “muy buena noticia”, reconoce el alcalde, aunque sigue mostrando su preocupación por el alto precio del suelo, 87 euros el metro cuadrado. A pesar de que el Ayuntamiento ha intentado que SEPES lo rebaje, por ahora todo ha sido infructuoso.

Asegura que es el precio más caro de toda Castilla-La Mancha y cree que para que este polígono sea competitivo el precio debería rebajarse al menos un 50% y que se sitúe en unos 40 euros el metro cuadrado.