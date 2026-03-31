El buen tiempo acompañará toda la Semana Santa de Ciudad Real, algo que no ocurría desde hacía 3 años

Los micrófonos de Onda Cero han salido hoy a la calle, concretamente a la Plaza Mayor de Ciudad Real, desde donde se ha emitido el programa provincial “Más de uno” con motivo de la Semana Santa de la capital que este año cumple su 20 aniversario como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El responsable del perfil “meteocr” de la red social X, Pedro Martín Romo, ha avanzado que todos los días de Semana Santa, desde este martes hasta el Lunes de Pascua, habrá cielo despejado y no se registrarán precipitaciones en nuestra provincia, algo que no se veía desde hacía tres años, es decir, tener una Semana Santa plena, saliendo todas las procesiones y hermandades sin ningún problema meteorológico.

Esta previsto que esta tarde del Martes Santo haya rachas de viento que pueden alcanzar los 50 km/h, sobre todo en la comarca de La Mancha pero también en Ciudad Real. El miercoles igualmente habrá viento por la mañana.

Según Martín Romo, las temperaturas mínimas seguirán siendo bajas pero las máximas irán en aumento poco a poco y el fin de semana se esperan al menos los 20 grados en la provincia.

La inestabilidad en Ciudad Real podria volver el próximo martes, 7 de abril, ya pasada la Semana Santa.

Ocupación hotelera podría rozar el 100% en Ciudad Real

Por su parte, el alcalde, Francisco Cañizares, ha querido destacar la gran cantidad de personas de la provincia que van a Ciudad Real a pasar un día de Semana Santa.

Cañizares prevé que los hoteles de la capital registren una ocupación que roce el 100% en los días fuertes de la Semana de Pasión.