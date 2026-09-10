El Ayuntamiento de Ciudad Real busca el asesoramiento de FECIR para facilitar la instalación de empresas en el polígono "Oretania"

El Ayuntamiento de Ciudad Real va a trabajar junto con la patronal FECIR para buscar “fórmulas imaginativas” con el objetivo de rebajar el precio para que las empresas puedan instalarse en el Polígono Industrial “Oretania”.

En una entrevista concedida a Onda Cero, el alcalde, Francisco Cañizares, ha dicho que el consistorio quiere escuchar la opinión y asesoramiento de la Federación Empresarial de Ciudad Real para evitar lo que le ha sucedido a Casa 47, antiguo SEPES, después de que esta entidad estatal no sea capaz de vender ninguna parcela del polígono.

Cañizares entiende que el precio fijado, 87 euros el metro cuadrado, está fuera de mercado en Ciudad Real y por eso el ayuntamiento quiere buscar soluciones para subvencionar la implantación de empresas en este parque industrial, que actualmente sigue vacío.

Proyectos para primavera

Por otro lado, el primer edil califica de ridículas la acusación del Grupo Municipal Socialista sobre los retrasos “intencionados” del equipo de Gobierno de varios proyectos para que su inauguración sea en primavera, justo antes de las elecciones municipales de 2027.

Cañizares recuerda que estos proyectos, como las rehabilitaciones del antiguo Convento de las Terreras y de la Casa de la Cultura o la apertura del parking subterráneo del Teatro Auditorio, son de hace doce o quince años y que el PSOE fue incapaz de llevarlos a cabo. Son proyectos “gordos”, dice el alcalde, cuya puesta en marcha puede tardar entre dos años y medio y tres años.

Cañizares confía en que el próximo año se pueda abrir ya al público una parte del antiguo Convento de las Terreras, que también se ponga en marcha la Casa de la Cultura y van a intentar que suceda lo mismo con el parking del Teatro Auditorio, cuyo reglamento de funcionamiento fue aprobado ayer en el pleno municipal.

Nuevo centro de salud

Tras conocer la noticia de que la Junta de Comunidades ha adjudicado las obras del nuevo centro de salud 4 de Ciudad Real, que se construirá en torno al Hospital General, el alcalde ha valorado positivamente este proyecto pero asegura que llega con mucho retraso.

Recuerda que cuando en el año 2010 era concejal de Urbanismo "el ayuntamiento ya cedió el terreno en otra zona de Ciudad Real, en el barrio de Nuevo Parque, para construir el centro de salud y han pasado 16 años, esto sí que son retrasos".