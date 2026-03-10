Aurora Martín, fundadora de Aspacecire Ciudad Real, Premio 'Pastora Marcela' por su trayectoria en defensa de la diversidad

La Diputación de Ciudad Real ha entregado este martes el Premio 'Pastora Marcela', con motivo del Día Internacional de la Mujer, a Aurora Martín Sánchez, fundadora de la Asociación para la ayuda de personas con parálisis cerebral de Ciudad Real (Aspacecire), en reconocimiento a una trayectoria marcada por el compromiso, la coherencia, el servicio y la defensa de la libertad de las personas.

Durante el acto, se ha puesto en valor el papel de Martín como impulsora de un proyecto que ha logrado sostenerse durante décadas gracias al trabajo colectivo y al liderazgo que ha permitido consolidar servicios y acompañar a numerosas familias.

Desde su fundación, Aspacecire se ha convertido en un referente en la atención a personas con parálisis cerebral en la provincia.

La propia Aurora Martín ha recordado que su implicación comenzó a raíz de la situación vivida con su tercer hijo, al que diagnosticaron parálisis cerebral tras un proceso médico complejo.

Ha relatado que aquel momento marcó el inicio de una lucha personal y colectiva por mejorar la atención y los derechos de estos niños y sus familias.

También ha rememorado el impacto que le causó conocer a otra madre que no podía asumir el coste de la rehabilitación de su hijo, una situación que le llevó a preguntarse "¿dónde está la igualdad?" y a denunciar que "el código postal o la cuenta corriente depende de la salud de un niño".

A partir de ese momento, comenzó un proceso de organización que desembocó en la creación de la asociación. En los primeros años, sin contar con instalaciones propias, la entidad alquiló un piso en Ciudad Real donde contrataron a un fisioterapeuta y una trabajadora social para empezar a atender a los menores.

Aunque no era el lugar ideal, ha recordado que fue el inicio de un proyecto que ha permitido que aquellos niños, hoy adultos, reciban tratamientos y atención en condiciones de mayor igualdad.

Martín ha agradecido a la Diputación el reconocimiento recibido, que ha definido como un honor, y ha asegurado que el objetivo siempre ha sido avanzar hacia una sociedad donde la diversidad no sea una barrera.

Tras más de 30 años de trabajo vinculados a Aspacecire, ha afirmado que volvería a emprender el mismo camino "una y mil veces más".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha destacado que la igualdad "no es una meta retórica, es un proceso permanente que necesita y exige voluntad política y coherencia".

En este sentido, ha subrayado que la Institución provincial trabaja a través de políticas públicas con presupuesto para avanzar en ese objetivo.

Valverde ha señalado que el reconocimiento entregado simboliza la "valentía, la autonomía y la dignidad de muchas mujeres", y ha destacado la figura de Aurora Martín como ejemplo de quienes "rompieron con los convencionalismos de su época para mejorar la vida de otras personas".

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo desarrollado por Aspacecire, que actualmente presta atención temprana a más de 170 personas, además de contar con recursos como el centro de día y el centro residencial para personas con parálisis cerebral.