APAS de Ciudad Real colabora en una ILP para garantizar el servicio permanente de enfermería escolar en todos los centros de C-LM

La Federación Provincial de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Alfonso X El Sabio de Ciudad Real ha presentado esta mañana la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que va a registrar en las Cortes de Castilla-La Mancha para garantizar el servicio permanente de enfermería escolar en todos los centros educativos de la región.

Se trata de una iniciativa en la que también están la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado María Moliner de Albacete y la FAMPA provincial de Toledo, además de contar con el apoyo de sindicatos educativos y sanitarios.

Aseguran que esta ILP es una reivindicación y una demanda de las familias y de la comunidad educativa para reforzar la seguridad y la atención sanitaria en los centros escolares de Castilla-La Mancha.

Actualmente, en la provincia de Ciudad Real hay unos diez enfermeros o enfermeras en otros tantos centros donde hay algún niño que necesita una especial atención sanitaria.

Afirman que los profesores no pueden asumir la atención en enfermería porque no están preparados específicamente para ello y por eso creen que es necesario la presencia permanente de uno de estos profesionales en cada centro educativo de la región.

Si el Gobierno regional admite a trámite esta iniciativa legislativa, se iniciará una campaña de recogida de firmas en toda la región, para lo que se necesitan al menos 20.000 firmas. Por eso piden la colaboración de la comunidad educativa, las instituciones y de la sociedad en general para recoger las firmas necesarias.