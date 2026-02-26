ACUAES adjudica el contrato para la redacción de los proyectos de modernización del saneamiento de Ciudad Real y Miguelturra

La sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha adjudicado, en su reunión de hoy, el contrato de asistencia técnica para la elaboración del estudio de alternativas, los estudios ambientales y la redacción de los proyectos de modernización del saneamiento en Ciudad Real y el municipio de Miguelturra.

Se han recibido un total de 10 ofertas siendo seleccionada la UTE AQUATEC SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES, S.A.U.- ATTEC, S.L. con un presupuesto de 990.498 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de16 meses.

La licitación y posterior adjudicación de este contrato ha sido posible tras la firma del correspondiente convenio de colaboración entre ACUAES y el Ayuntamiento de Ciudad Real, el pasado 13 de noviembre.

Para la licitación de las obras, habrá que suscribir un nuevo convenio que concrete las líneas de colaboración para la financiación, desarrollo y explotación de la actuación, cuyo objetivo es dotar a Ciudad Real y Miguelturra de un sistema integral de saneamiento que garantice la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible de la comarca.

La actuación consiste en la construcción de un nuevo colector desde el tanque de tormentas de Miguelturra hasta la torre de explotación del emisario, el desdoblamiento del emisario general, así como la ejecución de los colectores perimetral norte y sur y tanques de tormentas.

Las obras dan seguimiento a la actuación “Ampliación de la EDAR de Ciudad Real y colectores” que fue ejecutada por ACUAES con una inversión de alrededor de 50 millones.

En una primera fase se amplió la depuradora y se construyó el sistema de colectores para Miguelturra y las barriadas de “La Atalaya” y “La Poblachuela” y la reposición del tramo hundido en el emisario de Ciudad Real entre el PK 3+400 y el PK 3+500.

Posteriormente se ejecutaron las obras en un tramo del desdoblamiento del colector emisario, además del colector de Poblete.